Ile Maurice: Les principales décisions du Cabinet

Voici en résumé, les décisions prises au Conseil des ministres de ce vendredi 20 mars. Les principaux points abordés lors de la réunion du cabinet incluaient des projets de lois, accords internationaux et mesures pour le développement socio-économique.

Réformes législatives et réglementaires

Adoption de projets de loi pour simplifier l'accès à l'emploi et renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération d'armes.

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Mise en place de règlements pour moderniser la certification, désigner une zone de freeport, et renforcer la conformité fiscale et la reconnaissance internationale.

Programmes de coopération internationale avec l'Inde

Signature d'accords pour un crédit de Rs 21 milliards et un partenariat dans le secteur pétrolier, visant à renforcer la sécurité énergétique et soutenir des projets d'infrastructure.

Engagement dans des projets socioéconomiques, notamment dans la santé, l'éducation, et le développement régional, avec un financement de Rs 500 millions pour des initiatives communautaires.

Stratégies nationales de sécurité et de développement

Élaboration d'une stratégie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (2026-2029) pour renforcer la coordination inter-agences et la conformité internationale.

Mise en oeuvre d'un plan pour le secteur de l'enseignement supérieur, la recherche, et l'innovation, avec des axes sur l'excellence académique, la recherche, la formation continue, et la diplomatie scientifique.

Protection des personnes vulnérables et santé publique

Proclamation de l'article 9 de la loi sur la protection des personnes âgées pour permettre l'émission d'ordonnances de protection contre la maltraitance.

Campagnes nationales pour contrôler la prolifération des rongeurs, lutter contre les maladies vectorielles, et sensibiliser le public à l'hygiène environnementale.

Développement économique et commerce régional

Finalisation des négociations pour un accord de partenariat économique approfondi avec l'UE, élargissant l'accès au marché et renforçant la coopération commerciale.

Participation à des forums internationaux, notamment le Raisina Dialogue, pour renforcer la coopération stratégique avec l'Inde et d'autres partenaires régionaux.

Initiatives culturelles, éducatives et sociales

Signature d'un accord de coopération culturelle avec Rodrigues, visant à promouvoir les échanges artistiques et la préservation du patrimoine.

Soutien à la gestion des associations sportives, notamment la relance de la fédération de badminton, et la surveillance des projets de logement social.

Renforcement des capacités et surveillance

Réévaluation de l'accréditation nationale pour maintenir la reconnaissance internationale.

Organisation d'ateliers régionaux sur la lutte contre la criminalité transnationale et la promotion de la science et de la technologie dans la région.