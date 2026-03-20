Ile Maurice: Le secteur de l'assurance confronté aux incertitudes géopolitiques

À l'occasion de la 53e assemblée générale de l'Insurers Association of Mauritius (IAM), tenue le mercredi 18 mars au Hennessy Park Hotel, à Ébène, la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, a abordé les enjeux actuels du secteur de l'assurance dans un contexte international incertain. Elle s'exprimait en présence du président de l'IAM, Naresh Gokulsing, du secrétaire général, Vashish Ramkhalawon, et de plusieurs autres acteurs du secteur.

Dans un premier temps, la ministre a indiqué que les autorités publiques, les régulateurs et les opérateurs du secteur sont mobilisés autour des questions de conformité et de gouvernance. Elle a précisé que cet effort est lié à la perspective de l'évaluation mutuelle prévue en 2027, tout en rappelant que la réputation du centre financier demeure un enjeu important.

Par ailleurs, Jyoti Jeetun a évoqué un environnement économique marqué par plusieurs facteurs de tension. En effet, aux effets du changement climatique et aux incertitudes liées aux échanges commerciaux s'ajoutent des éléments géopolitiques, notamment la situation en Iran et, plus largement, au Moyen-Orient. Dans ce contexte, elle a estimé que le secteur de l'assurance est appelé à s'adapter à des risques en évolution.

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Sur le plan économique, la ministre a rappelé que le secteur représente environ 1,6 % du produit intérieur brut et emploie près de 3 000 personnes. Toutefois, elle a relevé que, malgré une croissance d'environ 7 % enregistrée en 2025, les perspectives restent liées à l'évolution de la conjoncture internationale.

Plusieurs orientations ont été mentionnées concernant l'évolution du secteur. D'une part, la question de l'expansion vers des marchés régionaux, notamment en Afrique et en Asie, a été soulevée. D'autre part, le développement de nouveaux produits d'assurance, en lien avec des risques émergents, a été évoqué comme une piste de réflexion.

La ministre a également abordé les enjeux liés aux compétences, en soulignant la nécessité d'une adaptation des profils aux évolutions du secteur. À cet égard, elle a mentionné le rôle des dispositifs de formation dans l'accompagnement de ces transformations.

Diversification et évolution

Ces éléments ont été replacés dans le cadre des consultations en cours autour de la Vision 2050, qui incluent les secteurs des services financiers et de l'assurance. La question du positionnement de Maurice comme centre financier international y est notamment abordée, en lien avec la diversification des activités et l'évolution des marchés.

De son côté, le président de l'IAM, Naresh Gokulsing, a abordé l'intégration des technologies dans le secteur et précisé que l'association poursuivra ses travaux sur ces questions, tout en soulignant le rôle de l'assurance dans l'économie et la société.