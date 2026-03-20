Soudan: Le Président du CST s'adresse au peuple Soudanais à l'occasion d'Eid Al-Fitr

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, s'est adressé aujourd'hui au peuple Soudanais.

Il a félicité le peuple Soudanais à l'occasion d'Eid Al-Fitr et a salué les sacrifices des forces armées, des forces qui les soutiennent et des recrues de la bataille de la dignité, qui défendent la patrie et oeuvrent sérieusement pour purifier le pays de la souillure de la rébellion.

"En ce jour béni, nous prions Dieu d'accueillir nos martyrs, de guérir nos blessés, de libérer nos prisonniers et de remporter la victoire éclatante aux forces armées soudanaises." a-t-il dit.

"Salutations à vous, honorables citoyens, vous qui êtes le berceau de la civilisation et l'incarnation de la gloire. Vous transmettez sans cesse au monde les valeurs de loyauté, de fierté et de dignité, et vous prouvez jour après jour que vous êtes invincibles face à vos ennemis et unis dans l'adversité et les épreuves." a-t-il précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Aujourd'hui, vous progressez inexorablement vers la libération de la patrie, la reconstruction de l'État et sa revitalisation après que l'ennemi a cherché à le détruire et à l'anéantir." a dit le président du CST.

"Nos vaillants soldats des Forces armées, des forces régulières, des formations de soutien et les recrues de la résistance populaire , le peuple vous a accordé sa confiance et vous avez relevé le défi, poursuivant avec la même résolution, la même force et la même détermination à purifier les quatre coin de notre pays de la souillure de la rébellion et de ceux qui menacent sa sécurité." a dit Al-Burhan.

"Vous avez été un exemple de courage, de dévouement et de sacrifice, et ce que vous avez accompli et continuez d'accomplir restera une page éclatante dans l'histoire de la nation soudanaise." a-t-il précisé.

Dans son allocution au peuple soudanais, Al-Burhan a dit :

" Chers concitoyens, il ne fait aucun doute que vous supportez et avez supporté les conséquences et les répercussions de cette guerre, ainsi que son coût élevé, avec douleur et patience, et que vous avez sacrifié pour un avenir radieux et sûr pour votre patrie. C'est pourquoi, au sein de la direction de l'État, nous avons tenu à répondre positivement à toute initiative pour la paix qui réponde aux exigences de sécurité et ne ravive ni ne recrée les causes de la guerre."

« Nous espérons que les médiateurs et ceux qui oeuvrent pour la fin du conflit répondront et nous aideront à mettre en oeuvre les initiatives de paix présentées par le gouvernement soudanais, qui répondent aux aspirations du peuple à démanteler et à éliminer tout rôle de la milice rebelle, qui a commis de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l'humanité, dans l'avenir du Soudan. » a-t-il précisé.

« Nous réaffirmons qu'il n'y aura ni trêve ni cessez-le-feu sans le retrait et le regroupement de cette milice, en vue de compléter tout processus de paix, et que tout plan de paix doit être complet et s'accompagner d'un calendrier débouchant sur une paix durable, sans laisser aucune entité armée en dehors des structures officielles.

Chers concitoyens, nous renouvelons l'engagement que nous avons pris envers vous à aller en avant ensemble pour débarrasser notre pays de la milice terroriste de Daglo et de ses collaborateurs, et à nous unir pour construire l'État et compléter ses institutions et établir des bases saines et rigoureuses afin de normaliser la vie civile et d'instaurer le principe de la passation pacifique du pouvoir.

Cher peuple, nous devons remercier les pays frères et amis qui se sont tenus et continuent de se tenir au côté du peuple soudanais, en le soutenant ainsi que ses institutions légitimes. » a-t-il dit.

"Nous réitérons notre condamnation des attaques odieuses perpétrées contre nos frères des pays du Golfe, du Liban, de Palestine, de Turquie et d'Azerbaïdjan, et nous les exprimons notre pleine solidarité. " a-t-il réitéré.

En conclusion, nous saluons les fils et les filles sincères de notre pays qui oeuvrent pour la normalisation et le retour à la vie dans la capitale et les autres villes que les mains de la rébellion ont ravagées.

Nous vous saluons, les soldats et le peuple de notre pays, alors que vous vous apprêtez à accomplir et à purifier le pays de la souillure de la rébellion. Nous nous engageons à aller tous ensemble vers la victoire qui est proche.