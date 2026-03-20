Burkina Faso: Célébration de l'Aïd el-Fitr - Le mouvement sunnite invite le peuple à la droiture

Les membres du Mouvement sunnite du Burkina Faso ont prié, vendredi 20 mars 2026, à Ouaga 2 000, pour célébrer la fin du mois de Ramadan.

Le Mouvement sunnite du Burkina Faso (MSBF) après 29 jours de jeûne marqué par de « dures » privations du lever du soleil à son couchant, des prières « intenses » et le partage, ont honoré la fin du mois de Ramadan. En effet, ses membres ont prié, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, communément appelée « fête de Ramadan », sous la conduite de l'imam, Dr Mohamad Kindo, en présence des membres du gouvernement, vendredi 20 mars 2026, à Ouaga 2 000.

Il s'agit des ministres de l'Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, du ministre d'Etat de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé et du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. Cette célébration s'est déroulée sous le signe du pardon, de l'union, de la solidarité et de la cohésion sociale pour un retour de la paix au Burkina Faso confronté au terrorisme.

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Dans son sermon, Dr Mohamad Kindo a exhorté les Burkinabè à la promotion de la paix, au partage, à la cohabitation pacifique qui sont les fondements essentiels de l'Islam. Il a indiqué que l'Islam prône le vivre-ensemble et n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi, il a appelé les individus qui méprisent la religion musulmane au respect de ladite religion. L'imam Kindo a également prôné l'union de tous les Burkinabè tout en les invitant à la droiture.

« Un grand jour »

Le président national du MSBF, El Hadj Oumarou Zoungrana, a soutenu que la fête de Ramadan est un grand jour pour les musulmans et le monde entier. Il a salué la présence de la délégation gouvernementale à cette prière. El Hadj Oumarou Zoungrana a aussi expliqué que ladite célébration est une fête de pardon, de vivre-ensemble et de prière.

Il a confié que le sermon du guide Kindo vient à point nommé, car la situation nationale doit amener à une vie de partage et d'union. Le ministre d'Etat de la Guerre et de la Défense patriotique, porte-voix de la délégation gouvernementale, a affirmé que cette fête est un grand jour pour les fidèles musulmans du Burkina et du monde entier.

A ce propos, il a signifié que l'équipe du gouvernement a été mandatée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, à venir communier dans la solidarité avec les frères et soeurs musulmans.

« C'est un message de solidarité envers la communauté musulmane dans son ensemble au Burkina Faso et le peuple burkinabè. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter que Dieu ramène la paix au Burkina Faso et améliore considérablement et davantage la situation sécuritaire afin de permettre un retour des Burkinabè au bercail tout en vaquant à leurs occupations pour un Burkina Faso radieux et prospère », a déclaré le général de division Célestin Simporé.

Il a estimé que le Burkina Faso en a les capacités à travers la prière, l'union et la détermination. « Le peuple burkinabè est uni et solidaire malgré toutes les tentatives déstabilisatrices qui proviennent de l'extérieur et de l'intérieur du pays. Nous sommes tous convaincus qu'ensemble, nous allons tous réussir à ramener la paix dans notre chère nation », s'est convaincu le ministre d'Etat chargé de la guerre.

Il a rendu un hommage « vibrant » aux « vaillantes » Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) et au peuple burkinabè qui luttent contre l'hydre terroriste pour un retour de la paix au pays des Hommes intègres.