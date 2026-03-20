Burkina Faso: Ramadan à Tenkodogo - Le grand imam a invité les fidèles musulmans à ne pas retomber dans les travers du passé

20 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Anselme Kambire

Les fidèles musulmans de Tenkodogo ont commémoré, le 20 mars 2026, la fête de l'Aïd El Fitr, encore appelée Ramadan.

Le grand imam de Tenkodogo, El hadj Mahamoudou Sana, a invité les Musulmans à tirer les leçons de ce mois de jeûne afin de ne pas retomber dans les mêmes travers après avoir demandé pardon à Dieu. L'invite a été faite ce 20 mars 2026, à l'issue de la prière marquant la fin de Ramadan, à Tenkodogo. Selon le leader religieux, le jeûne est une obligation pour tout musulman de l'observer pendant le mois de Ramadan, car il constitue l'un des cinq piliers de l'islam.

« Lorsque ce mois vous trouve en bonne santé, vous devez observer le jeûne de 30 jours prescrits, sauf en cas de voyage ou d'empêchement reconnu auxquels cas, vous devez le rattraper plus tard », a-t-il expliqué. Il a aussi appelé chaque musulman à cultiver la paix autour de lui, notamment au sein de la famille, avec ses proches et dans toute la société.

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El Hadj Sana a appelé ses coreligionnaires à éviter les excès, l'euphorie démesurée ainsi que les comportements dangereux notamment chez les jeunes, pendant cette fête. « Les acrobaties et les imprudences sur la voie publique ne sont pas conformes aux enseignements d'Allah », a-t-il lancé. Faisant allusion à la crise sécuritaire au Burkina Faso et à la guerre au Moyen Orient, le guide religieux a reconnu que la situation est certes difficile, mais selon lui, rien n'est impossible à Dieu.

Il a invité tout le monde à parler le même langage, à regarder dans la même direction et à soutenir les autorités burkinabè. « Ce n'est pas seulement le pouvoir exécutif qui peut résoudre la situation, c'est l'engagement de tous qui permettra de sortir de la crise », a-t-il déclaré.

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