Burkina Faso: Fête de Ramadan à Bobo-Dioulasso - Les fidèles musulmans invités à la solidarité

20 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par F.K

La fête du Ramadan, ou Aïd el-Fitr, a été célébrée le vendredi 20 mars 2026 à Bobo-Dioulasso, comme sur toute l'étendue du Burkina Faso. À la place Wara Wara, un millier de fidèles musulmans ont accompli la grande prière marquant la fin du mois de jeûne, sous la direction de l'imam Siaka Sanou, grand imam de la mosquée de Dioulassoba.

À l'issue des deux rakats, l'imam a livré un message centré sur la foi, le pardon et la solidarité. Il a formulé des prières pour la paix, la stabilité et le retour de la sécurité dans le pays, appelant les fidèles à préserver les valeurs de cohésion sociale renforcées durant le Ramadan.

La célébration a également connu la participation des autorités administratives. Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a adressé ses voeux de santé, de bonheur et de réussite aux fidèles, tout en souhaitant que les bénédictions du mois de jeûne accompagnent les efforts des autorités nationales.

Dans un élan de fraternité interreligieuse, l'abbé Bakary Jean Prospect Sanou, représentant l'archevêque de Bobo-Dioulasso, a salué les musulmans et invité au renforcement du vivre-ensemble et de la paix entre les communautés.

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