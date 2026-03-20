Afrique: Ligue des champions africaine - Beaumelle confiant pour le match retour contre Al Ahly

L'Espérance Sportive de Tunis se prépare à affronter l'Al Ahly SC demain samedi au Stade international du Caire, à huis clos, pour le compte du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine.

Patrice Beaumelle, entraîneur de l'EST, a affirmé lors de la conférence de presse tenue vendredi que son équipe visait avant tout à obtenir un résultat positif et à assurer sa qualification pour les demi-finales. « Ce sera un match difficile, mais notre objectif reste clair : se qualifier », a-t-il déclaré.

L'entraîneur français a insisté sur l'importance du jeu collectif et de l'adaptation aux conditions du match pour réussir cette confrontation. Il a également souligné que l'absence de spectateurs constitue un défi pour les deux équipes, mais ne devrait pas affecter l'ESP. Beaumelle a rappelé la motivation que les supporters apportent habituellement à son équipe : « Jouer devant nos fans donne toujours une énergie supplémentaire aux joueurs. »

Concernant l'état de santé de Hamza Jelassi, le coach a confirmé que le défenseur avait passé tous les examens médicaux et était apte à participer aux entraînements et probablement au match.

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De son côté, le milieu algérien Kaciella Bouaalia a mis en garde contre la pression que l'Al Ahly SC exercera dès le coup d'envoi. Il a insisté sur l'importance de conserver l'avantage acquis lors du match aller et de ne pas encaisser de buts. Bouaalia a également salué le soutien moral des supporters lors du match aller et leur déplacement jusqu'au Caire malgré les gradins vides.

Rappelons que l'EST avait remporté le match aller dimanche dernier au Stade Hammadi Agrebi de Radès sur le score de 1-0. Le match retour débutera à 20h00 sous la direction de l'arbitre marocain Jalal Jaïd, assisté de ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mostafa Kachaf, tandis que Hamza El Farouk officiera comme arbitre vidéo assistant.