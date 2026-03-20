Tunisie: Hôpitaux publics - Vers une numérisation complète des services en 2026

Le ministère de la Santé intensifie son programme de transformation numérique dans les hôpitaux publics, avec l'entrée en exploitation d'un ensemble de dispositifs clés prévue en 2026. L'objectif est d'améliorer la qualité des services, de faciliter la gestion des données et d'étendre l'accès aux soins spécialisés à distance.

Dans ce cadre, le ministère met en place le registre national de santé et numérise le dossier médical scolaire et universitaire, avec mise en service prévue dès 2026. Une plateforme nationale de vaccination sera également créée, incluant toutes les vaccinations, dont la rage et les vaccins internationaux, et généralisée au secteur privé.

La numérisation de l'approvisionnement en médicaments entre la pharmacie centrale et les hôpitaux et la mise à jour du système e-pharmacie permettront un suivi précis de la consommation de médicaments et de fournitures médicales. Une plateforme de gestion de la chaîne du froid, déjà en expérimentation depuis 2025, sera progressivement déployée sur 500 sites, incluant centres de santé et hôpitaux locaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Deux nouveaux systèmes de gestion sont également prévus : le premier pour les ressources humaines, avec numérisation des archives, et le second pour la gestion des équipements et matériels, tous deux opérationnels en 2026. Parallèlement, un système d'information national multisectoriel sur les drogues et l'addiction est en cours de création.

Le ministère a par ailleurs lancé trois plateformes d'assistance à la procréation, une plateforme pour la banque des yeux et la plateforme NAJDA pour la prise en charge des patients atteints du syndrome coronarien aigu.

Dans le cadre de la démarche « One Health », un système d'information unifié reliera les données humaines, animales et environnementales pour une analyse coordonnée et une meilleure réactivité face aux risques sanitaires. L'unité d'intelligence épidémiologique sera renforcée pour accélérer les alertes précoces et les interventions.

En matière de soins spécialisés, le projet d'hôpital numérique, lancé en 2025, offre des services de télémédecine et de télé-imagerie. Depuis le 6 août 2025, 31 hôpitaux régionaux sont couverts, avec une moyenne de 90 examens réalisés par cabinet en 24 heures. Les cliniques de télémédecine, actives depuis le 12 août 2025, ont assuré jusqu'à présent 780 consultations dans quatre spécialités : rhumatologie et orthopédie, dermatologie, endocrinologie, et nutrition, couvrant 23 hôpitaux régionaux selon un calendrier fixe.

Enfin, le ministère a instauré un programme de services de santé supplémentaires pour garantir la couverture complète des soins tous les jours de la semaine, le matin et l'après-midi, afin de réduire la pression sur le personnel et d'améliorer la qualité des services. Cette démarche sera mise en oeuvre progressivement, selon un plan d'expérimentation, d'évaluation et de généralisation.