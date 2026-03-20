Tunisie: El Menzah 1 - Un ancien ambassadeur tué lors d'un braquage

Un braquage s'est soldé par la mort de l'ancien ambassadeur et diplomate retraité Youssef Ben Hahha, mercredi dernier, dans sa résidence du quartier d'El Menzah 1. Son épouse a également été agressée et transportée à l'hôpital.

Selon une source judiciaire citée par Mosaique FM, le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a autorisé les agents de la direction secondaire des affaires criminelles de la police judiciaire à Carthage à placer en garde à vue un ouvrier du bâtiment, trentenaire, suspecté d'être impliqué dans le crime.

Les enquêtes menées par la police judiciaire ont révélé que le suspect, un jeune homme originaire d'une délégation du gouvernorat de Bizerte, avait planifié le cambriolage de la maison de l'ambassadeur. Il aurait d'abord coupé le courant électrique, puis frappé la victime avec une barre de fer lorsqu'elle est sortie pour vérifier l'origine de la coupure, provoquant son décès. L'assaillant a ensuite pénétré dans le domicile, agressé l'épouse de la victime, dérobé plusieurs objets et pris la fuite.

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Les forces de l'ordre ont rapidement identifié le suspect, tendu un piège dans sa ville natale à Bizerte et procédé à son arrestation. Il est actuellement placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par la justice.

L'affaire suscite une vive émotion dans le quartier et relance le débat sur la sécurité des résidences à Tunis.