Tunisie: ASG - Au creux de la vague

Moments très cruciaux pour l'ASG en très mauvaise posture sur tous les plans avant le sprint final.

Outre sa crise de résultats, la Zliza peine aussi à sortir d'une crise financière aiguë.

La Ligue n'y est pas allée de mainmorte pour lui enfoncer le couteau dans la plaie avec la sanction de deux matches à huis clos et 7.500 dinars d'amende suite aux incidents du match contre la JSO.

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Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette sanction devrait être purgée lors des deux rencontres successives contre l'USBG et l'ESM après un match face au CA.

Trois épreuves de vérité qui décideront en grande partie du sort de l'ASG cette saison. Car après ces trois parties décisives, les protégés de Mohamed Chibani n'auront pas la tâche facile lors des quatre matches restants à Monastir et à Soliman et deux empoignades qui s'annoncent aussi très dures à Gabès avec la JSK et le ST.

Autant dire que les chances de maintien des Gabésiens n'apparaissent pas très fortes dans le dernier virage du championnat et l'optimisme est loin d'être de mise dans le camp de la Zliza.

Les supporters à la rescousse

En attendant les dernières batailles dans l'opération survie, le Carrelage est confronté à l'obligation de s'acquitter des sanctions financières qui lui ont été infligées. L'article 53 du Code disciplinaire, amendé en juillet 2025, ne le met pas, certes, sous la menace de perdre des matches par pénalité en cas de non paiement, mais lui donne un premier ultimatum de 15 jours pour les payer et à défaut, un deuxième délai supplémentaire d'un mois pour s'acquitter du montant majoré de 20 pour cent à titre d'intérêt de retard.

Sinon, un point lui sera retiré au classement.

A court de ressources financières, la direction du club a entamé une course contre la montre pour collecter auprès des fans le montant de ces amendes.

Face à des conditions aussi difficiles, l'entraîneur Mohamed Chibani, resté seul commandant à bord d'un navire à la dérive, a le mérite de ne pas capituler avant l'heure. Après un match amical disputé contre l'US Tataouine et remporté par un 1 à 0 (but de Oussama Neffati 77'), il table beaucoup sur le match de coupe de dimanche contre l'ESM à Métlaoui dans l'espoir de rentrer avec une qualification qui serait bénéfique pour le moral de sa troupe et qui lui donnerait des ailes pour les prochains rendez- vous cruciaux en championnat.