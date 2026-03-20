Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Le camp Mabio Mavoungou Zinga estime que les résultats proclamés ne traduisent pas la réalité exacte

La direction de campagne du candidat Mabio Mavoungou Zinga à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, dans une déclaration publiée le 18 mars à Pointe-Noire, a rendu hommage au peuple congolais, tout en indiquant que « les résultats proclamés sont loin de traduire la réalité exacte ».

Les résultats provisoires de l'élection du président de la République donnent le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, largement vainqueur avec 94, 82% du suffrage exprimé. Le taux de participation, quant à lui, est estimé à 84, 65 %, soit 2 644 013 votants. Arrivé en deuxième position avec 39 186 voix, soit 1,48%, le président de « l'Alliance », Mabio Mavoungou Zinga, et sa coordination de campagne se sont félicités de la volonté manifeste d'alternance ancrée au sein peuple congolais.

« Faisant suite à l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars 2026, le candidat Mabio Mavoungou Zinga et sa coordination de campagne remercient très sincèrement le peuple congolais et lui rendent un hommage à la hauteur des résultats réellement sortis des urnes. Vous le savez, les résultats qui ont été proclamés sont loin de traduire la réalité exacte. Nous le regrettons, mais nous prenons un rendez-vous pour l'histoire », a déclaré le porte-parole du candidat Mabio, Armand Henri Gelase Bouckethy.

Il a invité, par contre, le camp qui se déclare vainqueur d'avoir le « triomphe modeste » et de ne pas « s'égarer dans un virilisme toxique ». « En effet, chaque mot que le responsable emploie peut se transformer en revolver des gens engagés au sortir d'une élection qui a battu tous les records d'abstention. Nous rappelons que l'Alliance et le peuple congolais sont résolument engagés pour la paix et le respect des valeurs démocratiques », a conclu le porte-parole de Mabio Mavoungou Zinga.

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