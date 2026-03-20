Congo-Brazzaville: CNRDr - Le budget 2026 adopté à la somme de 1,1 milliard FCFA

Le budget exercice 2026 du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette-Sassou-N'Guesso (CNRDr) a été adopté, le 20 mars à Brazzaville, par son comité de direction. Il a été arrêté en emplois et en ressources à la somme globale de 1137 331 750 FCFA, soit une réduction de 21,44% comparativement à l'exercice précédent.

Les divers points soumis à l'approbation du comité de direction ont tous été adoptés, après amendements. Il s'agit du procès-verbal de la VIIIe session ; du rapport annuel d'activités 2025 (Rapport technique, compte administratif et compte de gestion). A noter que le compte administratif et celui de gestion ont été certifiés par la direction générale de comptes publics et du patrimoine.

« Ce comité de direction a permis de constater qu'il y a des succès importants, mais ces succès sont encore partiels, parce que la sensibilisation est insuffisante ; et pour qu'il ait sensibilisation, il faudrait que les associations agissent. Pour que les associations interviennent, il faudrait que les associations aient les moyens, heureusement nos maladies sont comme des maladies négligées et qu'il y a peu de compatriotes qui s'engagent à soutenir les associations dans leurs actions de sensibilisation... », a déclaré le directeur général du CNRDr, le Pr Alexis Elira Dokekias.

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Le comité de direction a aussi adopté des recommandations portant sur la révision et la standardisation des coûts de séance d'hémodialyse répondant au coût réel du fonctionnement ; sur la révision du décret portant organisation et fonctionnement du CNRDr conformément aux charges ; sur le renforcement du plaidoyer en vue du financement d'une unité de greffe des cellules souches hématopoïétiques au sein du CNRDr (...).