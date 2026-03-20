Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

20 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue Europa, huitièmes de finale retour

Battu à l'aller, Nottingham Forest se qualifie sur le terrain de Mydtjylland (3-1). Titulaire dans le couloir gauche, Dilane Bakwa a pris le premier tir du match, mais sa frappe du gauche passe au-dessus de la barre (2e min). Préposé aux corners, il en délivre un très bon à la 30e minute

C'est ensuite lui qui distille, depuis la droite, un magnifique centre sur la tête de Milenkovic, qui remet pour Domingues sur l'ouverture du score (0-1, 40e min).

Remplacé sur blessure à la 75e minute.

Ligue Europa Conférence, huitièmes de finale retour

Défait à domicile au match aller, Rijeka arrache le nul 1-1 à Strasbourg, mais est éliminé. Titulaire, Merveil Ndockyt a été remplacé à la 68e minute.

Côté strasbourgeois, Junior Mwanga n'était pas dans le groupe.

L'aventure européenne s'arrête également pour Samsunspor, malgré son succès 1-0 chez le Rayo Vallecano. Vaincue à l'aller 1-3, l'équipe d'Antoine Makoumbou, titulaire, devra désormais miser sur la Coupe de Turquie pour tenter de remporter un trophée et de jouer l'Europe la saison prochaine.

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