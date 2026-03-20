Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe

Ligue Europa, huitièmes de finale retour

Battu à l'aller, Nottingham Forest se qualifie sur le terrain de Mydtjylland (3-1). Titulaire dans le couloir gauche, Dilane Bakwa a pris le premier tir du match, mais sa frappe du gauche passe au-dessus de la barre (2e min). Préposé aux corners, il en délivre un très bon à la 30e minute

C'est ensuite lui qui distille, depuis la droite, un magnifique centre sur la tête de Milenkovic, qui remet pour Domingues sur l'ouverture du score (0-1, 40e min).

Remplacé sur blessure à la 75e minute.

Ligue Europa Conférence, huitièmes de finale retour

Défait à domicile au match aller, Rijeka arrache le nul 1-1 à Strasbourg, mais est éliminé. Titulaire, Merveil Ndockyt a été remplacé à la 68e minute.

Côté strasbourgeois, Junior Mwanga n'était pas dans le groupe.

L'aventure européenne s'arrête également pour Samsunspor, malgré son succès 1-0 chez le Rayo Vallecano. Vaincue à l'aller 1-3, l'équipe d'Antoine Makoumbou, titulaire, devra désormais miser sur la Coupe de Turquie pour tenter de remporter un trophée et de jouer l'Europe la saison prochaine.