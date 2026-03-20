Tunisie: Le président Kais Saïed et son homologue algérien échangent des voeux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr

20 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par Dali

TUNIS — Un appel téléphonique a eu lieu ce vendredi après-midi entre le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, et le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmadjid Tebboune, au cours duquel ils ont échangé des voeux à l'occasion de l'Aïd el-Fitr.

Selon un communiqué de la présidence de la République tunisienne, cet appel a été l'occasion de réaffirmer la volonté commune et constante des deux pays de consolider les liens de fraternité unissant les deux peuples.

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