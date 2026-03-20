Cote d'Ivoire: Port-Bouët - La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr sous le signe de l'unité et du vivre-ensemble

La communauté musulmane de Port-Bouët a célébré, vendredi 20 mars 2026, la fête de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de la commune, dans une atmosphère empreinte de ferveur religieuse, de recueillement et de fraternité.

Cette importante célébration a enregistré la présence de plusieurs personnalités locales, notamment le député-maire Dr Emmou Sylvestre, le député Adja Alain, ainsi que Ouidi Gabriel, président de la Commission Alliance Mairie-Communautés Musulmanes (CAMCM) et par ailleurs 5e adjoint au maire.

À leurs côtés figuraient également le directeur de cabinet Lokougnan Fulbert, le conseiller technique N'Dolly Patrick et plusieurs conseillers municipaux.

La prière de l'Aïd a été dirigée par l'imam Diomandé Farouk.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son sermon, le guide religieux a invité les fidèles à préserver les acquis spirituels du mois de Ramadan. Il les a exhortés à demeurer constants dans la prière, à renforcer leur foi et à cultiver les valeurs de solidarité, de générosité et d'entraide envers les plus démunis.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, l'imam a insisté sur l'importance d'adopter des comportements exemplaires fondés sur les principes religieux. Il a, au nom de la communauté musulmane, exprimé sa gratitude au député-maire pour son engagement constant aux côtés des fidèles.

Prenant la parole, Dr Emmou Sylvestre a mis l'accent sur la nécessité de consolider le vivre-ensemble et la cohésion sociale.

Il a relevé avec satisfaction la coïncidence, ces dernières années, du carême chrétien et du jeûne musulman, y voyant un symbole fort d'unité entre les confessions religieuses. « Cette année 2026, nous avons débuté le même jour. Cela signifie que Dieu est unique et que nous sommes tous ses enfants. Dieu aime quand nous sommes ensemble », a-t-il déclaré.

À travers cette célébration, Port-Bouët réaffirme ainsi son engagement en faveur de la paix, du dialogue interreligieux et du renforcement des liens entre les communautés, dans un esprit de partage et de solidarité.