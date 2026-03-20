Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'ENA 2026 - Des cours de préparation en ligne pour mieux armer les candidats

L'École nationale d'administration (ENA) de Côte d'Ivoire amorce un nouveau cap dans l'accompagnement des candidats aux concours d'entrée au titre de l'année 2026.

Dans un communiqué officiel en date du 18 mars 2026, le Directeur général de l'institution annonce l'organisation de cours de préparation en ligne, destinés aux postulants aux concours professionnels et directs des cycles Supérieur (CS), Moyen Supérieur (CMS) et Moyen (CM).

Cette initiative vise à offrir aux candidats les meilleures chances de réussite, à travers un dispositif pédagogique structuré et accessible à distance. Selon le communiqué, ces sessions de formation s'articulent autour de deux grandes étapes : la présélection et l'admissibilité.

La phase de présélection débutera le lundi 23 mars 2026 avec une session introductive axée sur les conseils pratiques, les instructions aux candidats ainsi que le guide de déroulement des cours. Elle se poursuivra avec une série d'exercices corrigés, programmés respectivement les 27 mars et 1er avril, avant de s'achever le 7 avril avec une troisième série d'exercices portant sur le test de présélection.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quant à la phase d'admissibilité, elle s'étendra du 15 avril au 4 mai 2026. Elle comprendra la mise à disposition de syllabus et de supports de cours, suivie de capsules vidéo explicatives couvrant les différentes matières au programme. Des exercices d'application avec corrections et des travaux d'approfondissement viendront compléter ce dispositif, permettant aux candidats de consolider leurs acquis et d'améliorer leurs performances.

Dans un souci de renforcer l'interactivité et l'accompagnement pédagogique, l'ENA annonce également la mise en place d'une plateforme interactive à compter du 11 mai 2026. Cet espace d'échanges permettra aux formateurs de répondre aux préoccupations des candidats en temps réel, favorisant ainsi une meilleure compréhension des contenus dispensés.

Le Directeur général invite par ailleurs tous les candidats régulièrement inscrits à participer activement aux différentes sessions et à utiliser leur espace candidat pour interagir avec les encadreurs.

À travers cette démarche innovante, l'ENA confirme sa volonté de moderniser ses méthodes de formation et de s'adapter aux exigences actuelles, tout en garantissant l'équité et la transparence dans le processus de sélection des futurs cadres de l'administration publique ivoirienne.