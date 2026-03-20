Cote d'Ivoire: Ramadan à Bouaké - Amadou Koné appelle au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale

20 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

À l'occasion de la célébration de la fête de fin du Ramadan, le maire de Bouaké, Amadou Koné, a appelé les populations de Bouaké à renforcer les valeurs de solidarité, de paix, de tolérance et de cohésion sociale, gages d'un développement harmonieux.

Selon lui, la diversité culturelle et religieuse constitue une richesse qu'il convient de préserver et surtout de consolider au quotidien.

En outre, le maire de Bouaké, Amadou Koné, par ailleurs ministre des Transports et des Affaires maritimes, a demandé aux musulmans de prier pour le Président de la République, Alassane Ouattara, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour les pays voisins, dont plusieurs ressortissants vivent en parfaite harmonie avec les populations de Bouaké.

Amadou Koné a également offert des vivres aux communautés musulmane et chrétienne de la ville de Bouaké, en vue de permettre aux uns de célébrer l'Aïd el-Fitr dans de bonnes conditions et, pour les autres, de poursuivre le carême dans la sérénité.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.