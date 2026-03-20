Cote d'Ivoire: Ramadan à Bouaké - Amadou Koné appelle au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale

À l'occasion de la célébration de la fête de fin du Ramadan, le maire de Bouaké, Amadou Koné, a appelé les populations de Bouaké à renforcer les valeurs de solidarité, de paix, de tolérance et de cohésion sociale, gages d'un développement harmonieux.

Selon lui, la diversité culturelle et religieuse constitue une richesse qu'il convient de préserver et surtout de consolider au quotidien.

En outre, le maire de Bouaké, Amadou Koné, par ailleurs ministre des Transports et des Affaires maritimes, a demandé aux musulmans de prier pour le Président de la République, Alassane Ouattara, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour les pays voisins, dont plusieurs ressortissants vivent en parfaite harmonie avec les populations de Bouaké.

Amadou Koné a également offert des vivres aux communautés musulmane et chrétienne de la ville de Bouaké, en vue de permettre aux uns de célébrer l'Aïd el-Fitr dans de bonnes conditions et, pour les autres, de poursuivre le carême dans la sérénité.