Cote d'Ivoire: Ramadan 2026 - Kandia Camara invite les guides religieux à prier pour l'unité du pays

La communauté musulmane d'Abobo, à l'instar de celle de la Côte d'Ivoire, a commémoré, le vendredi 20 mars 2026, à la place Alassane Ouattara, la fête de fin du Ramadan, encore appelée Aïd el-Fitr. La maire de la commune, Kandia Camara, comme les années précédentes, était aux côtés de ses administrés pour célébrer cet événement.

« Je voudrais demander à nos imams de continuer à faire des prières et des bénédictions pour le Président de la République et pour la Côte d'Ivoire, afin que le pays demeure en paix, uni et prospère. Tant qu'il y aura la paix, nous sommes sûrs qu'il y aura cette grande Côte d'Ivoire dont rêve le Chef de l'État », a déclaré Kandia Camara, qui avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs. Elle a invité, à l'occasion, les populations à toujours cultiver les valeurs de paix, d'amour et de vivre-ensemble, pour le développement harmonieux du pays.

La maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, est certaine d'une chose : le vivre-ensemble est une réalité dans sa circonscription électorale. En effet, les guides religieux chrétiens étaient tous présents à la prière de l'Aïd el-Fitr.

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« Ici, les communautés ethniques, religieuses et villageoises, les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes vivent ensemble. Nous faisons tout ensemble et, naturellement, cela débouche sur la paix et la cohésion sociale », a-t-elle insisté, soulignant que c'est grâce à cela que la Côte d'Ivoire est actuellement en paix.

Pour elle, cette stabilité a un artisan. « Je salue le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de la cohésion nationale un leitmotiv, une grande vision, un objectif, et aujourd'hui, l'ensemble des Ivoiriens le suivent dans cette vision », a-t-elle déclaré.

La présidente du Sénat a également demandé aux guides religieux de prier pour les pays limitrophes, pour l'Afrique ainsi que pour le monde entier. Elle a aussi demandé à Allah d'exaucer toutes les prières qui ont été faites au cours de ce mois de Ramadan.

L'imam principal de la mosquée Siaka Koné, El Hadj Mory Moussa Camara, a formulé des prières pour le Président de la République, le gouvernement et toute la Côte d'Ivoire.

« Pour que nos activités prospèrent, il faut nécessairement la paix et l'entente. C'est pourquoi nous disons merci à Kandia Camara, qui ne ménage aucun effort pour le vivre-ensemble dans notre commune », s'est-il félicité.