Cote d'Ivoire: Aïd el-Fitr à la Grande mosquée du Golf - L'imam Moumine Traoré salue l'attachement des Ivoiriens aux valeurs de tolérance et de paix

20 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La Grande mosquée de la Riviera Golf, à Abidjan, a accueilli, ce vendredi 20 mars 2026, de nombreuses personnalités du pays, venues célébrer l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan et correspondant au premier jour du mois de Chawwal.

À cette occasion, l'imam principal, Moumine Traoré, a délivré un message empreint de gratitude, de tolérance et de paix. Le guide religieux a exprimé sa profonde reconnaissance à l'ensemble des fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, mais également à tous les citoyens ivoiriens.

Il s'est notamment félicité de la manière dont la population a répondu à l'appel à la paix lancé par le Président de la République, Alassane Ouattara, soulignant que la majorité des Ivoiriens est demeurée attachée aux valeurs de tolérance et de paix.

« Face à cet appel à la paix, les Ivoiriens ont su rester fidèles aux valeurs qui leur ont toujours été recommandées. Ils ont également suivi les conseils de leurs guides religieux, en se tenant à l'écart des provocations et des tentatives de division. Nous voulons leur exprimer notre reconnaissance pour avoir préservé la paix », a déclaré l'imam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a par ailleurs rappelé que la reconnaissance envers autrui constitue un acte d'ordre spirituel, essentiel pour restaurer la confiance, renforcer l'amour fraternel et consolider la cohésion entre les populations.

Dans son allocution, l'imam Moumine Traoré a également exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour sa réélection lors de la présidentielle du 25 octobre 2025, estimant que celui-ci a su conduire le processus électoral avec efficacité et sagesse, malgré les tensions.

Selon lui, ces élections ont pu se dérouler dans la paix grâce à la volonté divine et aux actions menées par le Président de la République.

Poursuivant, le guide religieux a souligné que la Côte d'Ivoire connaît un grand moment et un grand changement après les élections.

Il a remercié le Président de la République pour avoir insufflé au peuple ivoirien le respect des valeurs qui ont permis ces changements, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs, qui ont relayé dans leurs localités les messages de paix, d'unité et de cohésion nationale.

En conclusion, l'imam a adressé ses remerciements aux Ivoiriens pour leur reconnaissance à l'égard du Chef de l'État et de l'équipe qui l'accompagne, citant notamment le vice-Président, Tiémoko Koné, le vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara, ainsi que des membres du gouvernement.

« Puisse ce nouveau mandat être couronné d'un succès éclatant et surpasser le précédent », a-t-il formulé en guise de voeu.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.