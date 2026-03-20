La Grande mosquée de la Riviera Golf, à Abidjan, a accueilli, ce vendredi 20 mars 2026, de nombreuses personnalités du pays, venues célébrer l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan et correspondant au premier jour du mois de Chawwal.

À cette occasion, l'imam principal, Moumine Traoré, a délivré un message empreint de gratitude, de tolérance et de paix. Le guide religieux a exprimé sa profonde reconnaissance à l'ensemble des fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, mais également à tous les citoyens ivoiriens.

Il s'est notamment félicité de la manière dont la population a répondu à l'appel à la paix lancé par le Président de la République, Alassane Ouattara, soulignant que la majorité des Ivoiriens est demeurée attachée aux valeurs de tolérance et de paix.

« Face à cet appel à la paix, les Ivoiriens ont su rester fidèles aux valeurs qui leur ont toujours été recommandées. Ils ont également suivi les conseils de leurs guides religieux, en se tenant à l'écart des provocations et des tentatives de division. Nous voulons leur exprimer notre reconnaissance pour avoir préservé la paix », a déclaré l'imam.

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Il a par ailleurs rappelé que la reconnaissance envers autrui constitue un acte d'ordre spirituel, essentiel pour restaurer la confiance, renforcer l'amour fraternel et consolider la cohésion entre les populations.

Dans son allocution, l'imam Moumine Traoré a également exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour sa réélection lors de la présidentielle du 25 octobre 2025, estimant que celui-ci a su conduire le processus électoral avec efficacité et sagesse, malgré les tensions.

Selon lui, ces élections ont pu se dérouler dans la paix grâce à la volonté divine et aux actions menées par le Président de la République.

Poursuivant, le guide religieux a souligné que la Côte d'Ivoire connaît un grand moment et un grand changement après les élections.

Il a remercié le Président de la République pour avoir insufflé au peuple ivoirien le respect des valeurs qui ont permis ces changements, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs, qui ont relayé dans leurs localités les messages de paix, d'unité et de cohésion nationale.

En conclusion, l'imam a adressé ses remerciements aux Ivoiriens pour leur reconnaissance à l'égard du Chef de l'État et de l'équipe qui l'accompagne, citant notamment le vice-Président, Tiémoko Koné, le vice-Premier ministre, Téné Birahima Ouattara, ainsi que des membres du gouvernement.

« Puisse ce nouveau mandat être couronné d'un succès éclatant et surpasser le précédent », a-t-il formulé en guise de voeu.