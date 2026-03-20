Cote d'Ivoire: Aïd el-Fitr - Tiémoko Meyliet formule le voeu de la continuité du carême et l'élan de rassemblement

À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr, ce vendredi 20 mars 2026, à la Grande mosquée de la Riviera Golf, le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a livré un message empreint de ferveur spirituelle et d'appel à l'unité nationale. Il a d'abord souligné la richesse spirituelle du mois de Ramadan.

Pour lui, ce mois de Ramadan a été pour les musulmans, une période particulièrement dense et édifiante. Et pour les chrétiens, il formule un voeu de bonne continuation : « Nous formulons le voeu que nos frères et soeurs chrétiens poursuivent leur carême jusqu'à son terme et contribuent à insuffler à notre pays cet élan de rassemblement et de foi en Dieu pour l'éternité. »

Poursuivant son message, il a insisté sur l'essentiel : « Au-delà de tous nos souhaits individuels, ce que nous désirons avant tout, c'est la paix. La paix dans le monde, dans les coeurs et les esprits. Car seule la paix permet à ce monde que nous connaissons d'exister harmonieusement et offre à chacun la possibilité de s'épanouir dans une atmosphère sereine et propice au développement personnel et collectif. » Et d'ajouter : « Tels sont les quelques mots que je voudrais vous adresser au nom du Président de la République et du président de l'Assemblée nationale, qui souhaitent à chacune et à chacun d'entre vous, amour et fraternité. »

Le vice-Président a également relevé un phénomène particulièrement marquant observé durant cette période. Selon lui, au-delà des pratiques religieuses, ce qui a été observé est la dynamique de générosité, de solidarité et de cohésion nationale.

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Il a précisé que bien au-delà de la dimension religieuse : « nous avons constaté un esprit de partage, de solidarité et une harmonie manifeste, tant au sein de la communauté musulmane qu'avec nos frères chrétiens. Il s'agit là d'une illustration claire du vivre-ensemble que le président de l'Assemblée islamique n'a cessé de promouvoir. Ce vivre-ensemble est indispensable pour un pays comme la Côte d'Ivoire, afin de poursuivre la marche vers le progrès déjà amorcé et en pleine consolidation. »