Ethiopie: L'Aïd el-Fitr rassemble les communautés autour des valeurs de solidarité et de bienveillance

20 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr par les musulmans d'Éthiopie, cette fête apparaît non seulement comme un moment spirituel majeur, mais aussi comme une forte manifestation d'unité, de générosité et d'engagement social.

Des fidèles ont indiqué à l'Agence de presse éthiopienne que cette célébration, marquant la fin du mois sacré du Ramadan, s'exprime avant tout à travers des gestes de compassion.

Les communautés se mobilisent pour venir en aide aux plus démunis et consolider les liens sociaux.

Au-delà des prières collectives et des retrouvailles familiales, de nombreux croyants accordent une importance particulière au soutien des personnes vulnérables.

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L'aumône, le partage des repas et les visites de voisinage occupent une place centrale dans les festivités, illustrant les valeurs d'entraide et de solidarité.

Présent aux prières de l'Aïd à Addis-Abeba, Shimeket Muhe a souligné la portée profonde de cette célébration.

« Nous célébrons l'Aïd el-Fitr dans le respect des enseignements de notre religion, dans un esprit de compréhension et de solidarité », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que cette fête incite chacun à aller au-delà de ses préoccupations personnelles pour soutenir les plus vulnérables, contribuant ainsi à renforcer la confiance entre les communautés.

Pour d'autres fidèles, l'esprit de l'Aïd se traduit par des actions concrètes. Nursebu Abdella a décrit cette fête comme un moment de gratitude, de générosité et de cohésion sociale.

Selon lui, promouvoir la compréhension mutuelle est tout aussi essentiel que l'aide matérielle.

« Le respect entre personnes d'origines diverses est fondamental pour garantir une paix et une stabilité durables », a-t-il déclaré, rappelant que la coexistence pacifique est au coeur des valeurs islamiques.

De son côté, Muhammad Bushra a expliqué avoir consacré le mois de Ramadan à soutenir des familles défavorisées et à organiser des repas communautaires.

Il s'est dit heureux de célébrer l'Aïd avec sa famille et ses voisins, au-delà des différences religieuses, mettant en avant le message d'inclusion et d'harmonie porté par cette fête.

À travers tout le pays, l'Aïd el-Fitr s'impose ainsi non seulement comme une célébration religieuse, mais aussi comme une expression vivante de la compassion, renforçant à la fois la foi et la cohésion sociale.

Lire l'article original sur ENA.

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