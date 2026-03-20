Afrique: Le président de la Commission de l'UA a présenté ses voeux à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, tout en lançant un appel à l'unité et à la paix

20 Mars 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À l'occasion de l'Aïd al-Fitr, le président de la Commission de l'Union africaine, Mouhamed Ali Yousuf, a exprimé ses voeux les plus chaleureux à la communauté musulmane en Afrique et dans le reste du monde.

Dans son allocution, Mahmouda présenté l'Aïd al-Fitr comme un moment sacré marquant la fin du Ramadan, invitant à la réflexion, à la gratitude et au renouveau spirituel.

Il a rappelé que cette fête véhicule des valeurs durables telles que la compassion, la solidarité et la générosité, des principes essentiels face aux défis mondiaux actuels.

Le président a souligné que le monde est confronté à d'importantes épreuves, notamment les conflits, les déplacements de populations, l'instabilité économique et les pressions climatiques.

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« Notre humanité commune est mise à l'épreuve comme jamais auparavant », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une responsabilité collective.

Malgré ces difficultés, Mahmoud a appelé à cultiver l'espoir et l'unité.

Il a encouragé les individus et les communautés à renforcer la coopération entre les nations, à soutenir les populations vulnérables et à réaffirmer leur engagement en faveur de la paix, de la justice et de la dignité humaine.

Il a également rappelé de penser à ceux qui traversent des moments difficiles pendant les festivités et a exprimé l'espoir que l'Aïd al-Fitr inspire des actions collectives pour bâtir un monde plus juste, inclusif et pacifique.

Lire l'article original sur ENA.

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