Ethiopie: Le président Taye a présenté ses voeux à la communauté musulmane à l'occasion de l'Aïd al-Fitr

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a exprimé ses voeux les plus chaleureux à la communauté musulmane à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, célébrant la fin du mois sacré du Ramadan.

À travers l'ensemble du pays, les musulmans éthiopiens célèbrent le 1447e Aïd al-Fitr dans une atmosphère empreinte de ferveur spirituelle, de rassemblements festifs et d'un profond sentiment d'unité retrouvée.

Dès l'aube, des milliers de fidèles ont convergé vers le stade d'Addis-Abeba, où se sont mêlés prières collectives, expressions de reconnaissance et célébrations colorées.

Le stade est devenu un symbole marquant de cohésion, les croyants s'y tenant côte à côte dans un esprit de recueillement et de joie partagée.

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De la capitale aux régions rurales, cette fête se manifeste par des moments de prière, des gestes de solidarité, des visites familiales et des repas en commun, illustrant des valeurs essentielles telles que la compassion, la générosité et l'entraide.

Dans son message, le président Taye a mis en avant l'importance de l'unité, de la coexistence harmonieuse et du respect entre les citoyens, invitant chacun à prolonger l'esprit de bienveillance et d'empathie cultivé durant le ramadan.

Alors que les festivités se poursuivent à travers le pays, l'Aïd al-Fitr demeure un temps fort de spiritualité, de partage et de solidarité pour des millions de musulmans en Éthiopie.