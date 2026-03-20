Ethiopie: Les musulmans éthiopiens célèbrent le 1447e Aïd al-Fitr dans un esprit d'unité, de paix et de partage

Addis-Abeba — À travers tout le pays, les musulmans éthiopiens célèbrent le 1447e Aïd al-Fitr avec une grande ferveur spirituelle, des rassemblements festifs et un profond sentiment d'unité, marquant la fin du mois sacré du Ramadan.

Dès les premières heures du jour, des milliers de fidèles se sont réunis au stade d'Addis-Abeba, où une atmosphère vibrante s'est installée entre prières collectives, expressions de gratitude et célébrations empreintes de couleurs et de ferveur.

Le stade s'est ainsi transformé en un symbole fort de cohésion, réunissant des croyants côte à côte dans un esprit de recueillement et de joie partagée.

De la capitale aux régions rurales, cette fête est marquée par des moments de prière, des élans de solidarité, des visites familiales et des repas en commun, illustrant les valeurs de générosité et de fraternité propres à cette occasion.

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Le président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie, le cheikh Haji Ibrahim Tufa, a pris part à la grande prière organisée à Addis-Abeba, en compagnie de responsables religieux et d'invités.

À l'issue des festivités, le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné du vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh et d'autres hauts responsables, a adressé ses voeux à la communauté musulmane à l'occasion de l'Aïd al-Fitr.

Dans son message, il a présenté la fin du ramadan comme une véritable victoire spirituelle, fruit de la patience, de la dévotion et d'une foi profonde.

Il a rappelé que ce mois sacré invite les croyants à dépasser leurs désirs personnels, à soutenir les plus vulnérables et à renforcer leur engagement envers la solidarité à travers la prière et la charité.

Évoquant la tradition de coexistence religieuse en Éthiopie, il a souligné que l'Aïd al-Fitr incarne des valeurs essentielles de paix, d'harmonie et de respect mutuel entre les communautés.

Il a également encouragé les citoyens à prolonger l'esprit de fraternité et d'entraide cultivé durant le ramadan, en invitant chacun à partager sa joie et à venir en aide aux plus démunis.

Dans la perspective des élections prévues en juin 2026, il a lancé un appel à l'unité nationale et à l'engagement démocratique, reliant les enseignements du ramadan à l'avenir collectif du pays.

Alors que les célébrations se poursuivent à travers l'Éthiopie, l'Aïd al-Fitr demeure un moment privilégié de réflexion, de générosité et de rassemblement, unissant des millions de personnes autour de valeurs communes et d'une foi partagée.