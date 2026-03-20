Sénégal: Ziguinchor - Des imams appellent au changement de comportement et à la crainte d'Allah

Ziguinchor — Une partie de la communauté musulmane de Ziguinchor (sud) a célébré vendredi la fin du ramadan, une occasion pour de nombreux imams d'appeler à la crainte de Dieu et à l'adoption de comportements pouvant contribuer à l'harmonie sociale.

À la mosquée Kénia, l'imam Cheikh Tidiane Diédhiou a insisté sur l'importance cruciale de la crainte de Dieu, base de la pratique religieuse.

Il a rappelé que les actes d'adoration, tels que le jeûne du ramadan, le pèlerinage à La Mecque ou encore la prière, ont pour finalité première de renforcer la crainte d'Allah et d'éloigner le croyant des comportements répréhensibles.

"La crainte d'Allah se traduit par le respect de Ses recommandations et l'abandon de Ses interdits", a-t-il dit, soulignant que le bon comportement constitue un pilier fondamental de l'islam.

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L'imam Cheikh Tidiane Diédhiou a déploré "un déficit" de valeurs morales dans la société actuelle, notamment chez les jeunes, appelant à un sursaut collectif pour bâtir une société "plus vertueuse".

Au terrain de basket de Kandialang, situé derrière le camp militaire, Salmane Diédhiou, porte-parole de l'imam Alkirény Diouf, a mis l'accent sur la nécessité de persévérer dans les efforts d'adoration au-delà du ramadan.

Il a souligné que la Korité ne marque pas la fin des efforts en matière de solidarité, de partage et de discipline morale, mais plutôt le début d'un engagement durable.

L'imam a également formulé plusieurs recommandations visant à promouvoir une société sénégalaise "apaisée, juste et solidaire".

Il a mis un accent particulier sur le rôle des jeunes, considérés comme "les porteurs des valeurs islamiques et les acteurs clés de l'avenir".

L'imam Alkirény Diouf a insisté sur l'importance de l'éducation des jeunes, leur encadrement et leur orientation, afin qu'ils incarnent du mieux possible les principes de l'islam.

Illustrant son propos, il a évoqué l'exemple de Mus'ab Ibn Umayr, compagnon du Prophète Mohammed (PSL), symbole de foi et de sacrifice, pour rappeler aux jeunes leur responsabilité dans la préservation et la transmission des valeurs religieuses.

À travers ces messages convergents, les imams ont ainsi exhorté les fidèles à faire de la crainte d'Allah et du bon comportement "les fondements d'une société plus juste, équitable et solidaire".