Sénégal: L'Imam de la mosquée Oumarienne rappelle l'importance de l'éducation des enfants face à la crise des valeurs

Dakar — L'Imam Ratib de la mosquée Oumarienne située sur la corniche ouest de Dakar, Thierno Saïdou Mountaga Tall, a invité, vendredi, dans son sermon d'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans du pays à éduquer leurs enfants sur la base des valeurs islamiques en leur interdisant les mauvaises fréquentations.

"Ces derniers temps, nous entendons beaucoup de mauvaises choses dans notre pays concernant nos enfants. Je crois qu'un bon musulman doit éduquer son enfant en le sensibilisant sur les dangers des orientations négatives, mais aussi sur son présent et son avenir. Le prophète nous a enseigné que c'est dès le bas âge que nous devons éduquer nos enfants et surveiller leurs fréquentations", a soutenu l'Imam Thierno Saïdou Mountaga Tall.

Thierno Saïdou Mountaga Tall a dirigé la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin d'un mois de ramadan pour les musulmans. D'autres communautés vont célébrer cette fête appelée également Korité, samedi.

La prière s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, et celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son sermon, il a appelé les parents à déployer tous leurs efforts dans l'éducation des enfants, rappelant que l'Islam appelle "constamment à construire une personnalité correcte pour l'enfant, par une éducation saine et correcte".

"Un enfant, je le rappelle, est un don de Dieu. Mais, sachez que le jour du Jugement dernier, nous serons interrogés sur comment nous avons éduqué nos enfants. Donc, veillons sur eux avant qu'ils ne soient déviés par l'environnement ou les mauvaises fréquentations. A ceux qui ont fait du mal, je rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir", a insisté l'Imam de la mosquée Oumarienne.

Le religieux a exhorté l'Etat à continuer davantage à investir dans l'éducation des enfants et dans la formation de la jeunesse, signalant l'importance des bourses d'études.

"La jeunesse joue un rôle important parce qu'elle est l'avenir [du pays]. C'est pourquoi je lance un appel à l'Etat du Sénégal pour régler définitivement le problème des bourses", a-t-il dit.

Thierno Saïdou Mountaga Tall a souligné que "la confrontation n'a jamais rien réglé". Il a invité les autorités et les étudiants à mettre en avant le dialogue afin de "permettre à nos enfants de retrouver les classes pour mieux préparer leur avenir".