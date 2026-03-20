Sénégal: Richard-Toll - La Zakat al-Fitr, 'un acte essentiel pour l'acceptation du jeûne' (Imam)

Richard-Toll — L'imam Mbaye Dièye du quartier Escale de Richard-Toll (nord) a rappelé l'importance d'accomplir la Zakat al-Fitr, qui constitue une obligation pour tout musulman disposant des moyens nécessaires, avant la prière marquant la fin du mois de ramadan.

Le guide religieux a expliqué que ce geste vise à purifier le jeûne des croyants en expiant certaines insuffisances telles que les paroles déplacées, les mauvaises actions ou les manquements observés durant cette période de dévotion.

"Tout jeûneur qui en a les moyens doit s'acquitter de la Zakat al-Fitr. En revanche, celui qui n'en dispose pas n'est pas concerné. Dans certains cas, un chef de famille peut s'en charger pour les membres de son foyer", a-t-il précisé lors d'un entretien avec l'APS.

Imam Diène a également insisté sur la dimension sociale de cet acte, qui consiste à venir en aide aux personnes démunies, afin de leur permettre de rompre le jeûne et de célébrer la fête dans la dignité. Il est préférable, selon lui, de remettre cet argent ou les denrées aux personnes vulnérables qui, après une journée de jeûne, peuvent ne pas avoir de quoi faire la rupture.

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Selon lui, la Zakat al-Fitr contribue à renforcer la valeur spirituelle du jeûne, en consolidant les bonnes actions accomplies durant le Ramadan. Elle participe ainsi à "l'élévation morale du croyant, tout en favorisant la solidarité et le partage au sein de la communauté".

L'imam Mbaye Dièye a par ailleurs rappelé que cette obligation doit être accomplie avant la prière de l'Aïd, conformément aux prescriptions islamiques. "Respecter les règles de la charia et s'acquitter correctement de cette obligation est essentiel pour tout croyant soucieux de voir ses actes agréés", a-t-il souligné.

Il a invité les fidèles à faire de cette période un moment de recueillement, de purification de l'âme et de renforcement de la foi, en accord avec les enseignements de l'islam.