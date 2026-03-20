Sénégal: Fatick - Le maire Matar Ba salue les actions humanitaires de l'association 'I am Talibé'

Le maire de la commune de Fatick (ouest), Matar Ba, a salué l'engagement et la générosité de l'Association humanitaire "I am Talibé", qui s'illustre en servant des repas chauds à 1.300 talibés pendant le mois de ramadan.

"L'Association I am talibé pose des actes forts qui participent au développement communautaire de la ville. Elle a la générosité, la solidarité et l'engagement. Et il y a pas d'autres voies à suivre pour participer au développement", a-t-il indiqué vendredi en prenant part à la célébration de la fête de Korité des talibés, initiée par "I am talibé".

Cette association a servi, tous les soirs à l'heure de la rupture du jeûne, des repas chauds à tout talibé et serigne "daara" (maîtres coraniques) recensés dans la commune de Fatick.

"Leurs actions sont bien accueillies par les autorités et populations que nous sommes, en matière d'eau ou de restauration", a souligné le maire, rappelant que c'est la première association qui a mené des "actions d'une grande envergure pour accompagner les activités de développement de la commune."

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Le président de l'association "I am talibé", Waly Diouf, a indiqué pour sa part la volonté de la structure de se muer en entité internationale telle qu'une organisation non gouvernementale pour multiplier leurs actions en faveur des talibés.

"Nous avons commencé avec 700 Talibés, il y a trois ans. Ce qui veut dire que nous avons des ambitions sérieuses pour améliorer les conditions de vie des enfants talibés", a-t-il dit, citant, parmi leurs ambtions, le financement en lampadaires solaires des daaras et la construction de poste de santé pour faciliter et garantir les soins de santé des talibés.

"I am talibé", créée en 2018 par une Française, compte aujourd'hui plus 100 de jeunes.

Les responsables de l'association se disent "conscients de l'état de vulnérabilité et de l'insécurité des jeunes, en particulier des talibés".

L'association s'investit aussi dans la rénovation de "daara" (écoles coraniques), à travers la construction d'abris pour les élèves de ces établissements.