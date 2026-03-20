Sénégal: Kidira - La mairie offre des boeufs aux huit quartiers de la ville

20 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kidira — Le maire de Kidira (est), Demba Thiam, a offert une trentaine de boeufs à des familles nécessiteuses des huit quartiers de cette commune du département de Bakel, en vue de permettre aux bénéficiaires de "célébrer dignement" la Korité, fête marquant la fin du jeûne musulman.

"Tous les huit quartiers ont été servis. Chaque quartier a bénéficié de deux boeufs, à l'exception du quartier Guinaw Rail qui a reçu trois boeufs et un accompagnement spécifique adapté à sa situation. C'est pour permettre aux familles de célébrer dignement cette fête importante", a déclaré le secrétaire municipal Ibrahima Fadé, jeudi, lors de la remise de cet appui.

Plus de vingt familles nécessiteuses vont également bénéficier des carcasses de viande le jour de la fête, avec les boeufs que la mairie va sacrifier et partager, a-t-il promis.

"Ce geste traduit la volonté du maire et de son équipe municipale de renforcer la cohésion sociale. Il répète ce geste chaque année pour réaffirmer son engagement et sa solidarité envers les populations de la commune de Kidira", a ajouté M. Fadé

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L'enveloppe mobilisée pour cet appui "tourne autour de 5 à 6 millions de FCFA. C'est dans un esprit de partage, de fraternité et d'entraide que la municipalité a procédé à cet appui significatif pour aider les familles à joindre les deux bouts", a conclu le secrétaire municipal.

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