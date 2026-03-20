Ile Maurice: Le pays et l'Inde renforcent leur coopération énergétique

Lors du Bharat Electricity Summit 2026 à New Delhi, la délégation mauricienne conduite par le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a eu une réunion bilatérale avec son homologue indien, Shri Manohar Lal aujourd'hui, vendredi 20 mars. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé l'an dernier en Inde entre les deux pays, lors de la visite du Premier ministre Navin Ramgoolam.

Les échanges ont porté sur la coopération énergétique en cours et future. Le projet de centrales solaires flottantes de 17 à 20 MW, actuellement mis en oeuvre par NTPC India sur le barrage Henrietta de la Central Electricity Board (CEB), a été examiné afin d'en accélérer la mise en oeuvre.

Par ailleurs, le ministre Assirvaden a déposé une demande officielle en vue d'obtenir l'appui de l'Inde pour la réalisation d'une centrale au gaz naturel liquéfié (GNL) de 450 à 500 MW. Ce projet ambitieux vise à remplacer environ 400 MW de centrales thermiques anciennes appelées à être retirées du réseau. L'Inde a réaffirmé son soutien inébranlable à cette collaboration.

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Le gouvernement mauricien et le ministère de l'Énergie suivront de près ce dossier, qui sera piloté par la Central Electricity Board (CEB) et dont le directeur général, Shamshir Mukoon, était également présent à la réunion. Une coopération renforcée entre Maurice et l'Inde s'inscrit ainsi dans une trajectoire de transition énergétique et de sécurité énergétique partagée.