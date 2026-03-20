Ile Maurice: Saint Mary's West, une «lakaz mama»

Né dans l'enceinte d'une église avec des moyens modestes, le collège Saint Mary's West s'est imposé en 25 ans comme un modèle d'inclusion et de solidarité dans le paysage éducatif. Une messe d'action de grâce a marqué, le mardi 17 mars, ce quart de siècle d'existence placé sous le signe de la transmission de valeurs humaines fortes. La cérémonie, présidée par le cardinal Maurice Piat, s'est tenue en présence de Mgr Jean Michaël Durhône et du père Jérôme de la paroisse de Petite-Rivière.

Fondé le 14 mars 2001, ce collège mixte avait ouvert ses portes à Bambous, dans l'enceinte de l'église Saint-Sauveur. À ses débuts, la salle d'oeuvre faisait office de salles de classe. L'établissement confessionnel comptait alors parmi les premiers à accueillir des élèves ayant échoué aux examens du Certificate of Primary Education (aujourd'hui Primary School Achievement Certificate). Les classes, notamment en Forme 1 (Grade 7), portaient des noms évocateurs tels que Flamboyant ou Filao.

Dès ses premières années, le collège s'est distingué par son modèle inclusif, réunissant élèves du prévocationnel et du cursus dit mainstream. Sans distinction entre les profils, l'accent était mis sur l'entraide et la solidarité. Au-delà des apprentissages académiques, les enseignants ont accordé une place centrale aux valeurs humaines, contribuant à former des jeunes mieux armés pour affronter les difficultés.

À l'époque, de jeunes enseignants âgés d'à peine 22 ou 23 ans se retrouvaient face à des élèves de 17 ou 18 ans. Malgré leur jeune âge, ils ont fait preuve d'un engagement remarquable, installant une dynamique d'échange où l'apprentissage allait dans les deux sens. Un esprit qui perdure encore aujourd'hui.

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En 2007, après six années passées dans la cour de l'église de Bambous, le collège déménage à Petite-Rivière et prend le nom de Saint Mary's West. Ce changement marque une nouvelle étape dans le développement de l'établissement, sans pour autant altérer son identité.

Vingt-cinq ans plus tard, anciens élèves et enseignants gardent un attachement particulier à leur passage au Saint Mary's West. Didier Verte, ancien enseignant, évoque un lieu qu'il qualifie de «lakaz mama», où il se sent chez lui et vers lequel il peut toujours revenir pour apporter son soutien. Même sentiment chez Mélanie L'Intrépide, ancienne élève, qui dit célébrer ce quart de siècle avec fierté et espère voir l'établissement préserver ses valeurs pour les générations futures.

À travers cette messe commémorative et les différentes initiatives prévues, le collège Saint Mary's West franchit ainsi un cap important de son histoire. Un anniversaire qui vient rappeler l'ancrage d'un établissement dont l'identité repose, depuis ses débuts, sur des valeurs de partage, d'accompagnement et de résilience.