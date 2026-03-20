Ile Maurice: Nouvelle ère de coopération économique avec la Grande île

À l'occasion de la fête de l'Indépendance, le 12 mars, la plateforme Moris-Mada Business Connect a été officiellement lancée à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo, à Madagascar. Cet événement d'envergure a été organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie Maurice-Madagascar (CCIMM), en collaboration avec l'ambassade de Maurice à Madagascar et la diaspora malgache à Maurice. Le lancement a été conduit par Rojo Claudino Andrianasolo, président de la CCIMM, aux côtés de partenaires institutionnels majeurs et d'acteurs économiques des deux pays.

Leur présence a témoigné d'une volonté commune de structurer une coopération économique durable, ambitieuse et mutuellement bénéfique entre Maurice et Madagascar. Moris-Mada Business Connect marque une nouvelle étape dans les relations bilatérales en réunissant institutions, investisseurs, entreprises et porteurs de projets autour d'opportunités concrètes.

Cette initiative vise à : faciliter les échanges commerciaux et les investissements ; encourager les partenariats stratégiques ; renforcer les synergies entre les secteurs privés des deux pays et valoriser le rôle clé de la diaspora dans le développement économique.

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Cette plateforme se positionne comme un catalyseur de projets structurants et innovants, contribuant à une intégration économique plus forte dans la région de l'océan Indien. À cette occasion, le projet Morisville Waterfront a également été présenté et officiellement lancé. Situé au bord du lac d'Ampefy, dans la région d'Itasy, ce projet immobilier et touristique d'envergure ambitionne de devenir une référence en matière de développement résidentiel et hôtelier à Madagascar.

Inspiré de l'art de vivre mauricien, Morisville Waterfront proposera des résidences modernes et élégantes, un hôtel 5-étoiles, des infrastructures de loisirs haut de gamme et un cadre naturel exceptionnel valorisant l'environnement du lac.

Le projet se développera progressivement en un véritable village résidentiel et touristique à Ampefy. La première phase comprendra des villas avec piscines privatives; des bungalows contemporains et des appartements destinés aux résidents, investisseurs et membres de la diaspora malgache. Morisville Waterfront ambitionne ainsi de créer un pôle d'attractivité économique et touristique, tout en favorisant l'investissement local et international.

Avec le lancement simultané de Moris-Mada Business Connect et Morisville Waterfront, Maurice et Madagascar affirment leur engagement commun à bâtir des partenariats solides, innovants et durables au service du développement régional.