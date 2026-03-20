Ile Maurice: Un pas de plus vers des soins modernisés

Au Sir Anerood Jugnauth Hospital, une nouvelle page s'écrit pour les services de santé publique. L'unité de traumatologie et d'urgences, inaugurée le 18 mars, entrera officiellement en opération le 23 mars, marquant une avancée significative dans la prise en charge des situations critiques à Maurice.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, ainsi que des députés Raviraj Beechook et Avinash Ramkalawon, du directeur régional de la santé, le Dr Sailush Sookmanee, et du directeur par intérim des services d'urgence, Dr Pritty Bosoondoyal.

Au coeur de cette nouvelle infrastructure, un système de triage moderne basé sur des codes couleurs internationaux (rouge, jaune et vert) révolutionne l'accueil des patients. Désormais, la gravité de l'état de santé l'emportera sur l'ordre d'arrivée, garantissant une prise en charge rapide des cas les plus urgents. Ce dispositif vise à renforcer la sécurité des patients tout en optimisant l'efficacité des services d'urgence.

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Dans son discours, le ministre Bachoo a souligné que cette unité s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à transformer les soins d'urgence. Il a mis en avant la volonté du gouvernement d'assurer «des services rapides, efficaces et de haute qualité», en phase avec les meilleures pratiques internationales.

Le ministre a également insisté sur l'importance d'infrastructures modernes, d'équipes médicales spécialisées et de protocoles rigoureux, notamment face à des urgences vitales telles que les crises cardiaques ou les AVC. «Une réponse rapide et coordonnée peut faire la différence entre la vie et la mort», a-t-il rappelé. À terme, des unités similaires seront progressivement déployées dans d'autres hôpitaux régionaux, consolidant ainsi un réseau national d'urgence plus résilient.