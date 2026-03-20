Ile Maurice: Ingérences alléguées et plaintes au Bureau du travail - Un collège sous tension

Le courant semble de plus en plus difficile à passer entre certains membres du corps enseignant d'un collège de Rose-Hill et la Private Secondary Education Authority (PSEA). En cause : les méthodes d'intervention attribuées à un officier de cette instance, qui suscitent incompréhension et malaise au sein de l'établissement. Cette situation interpelle également l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), qui évoque une ingérence de plus en plus marquée dans la gestion interne du collège.

Sur le terrain, l'ambiance est décrite comme particulièrement tendue, tant du côté du personnel enseignant que non-enseignant. Selon un membre du personnel ayant requis l'anonymat, plusieurs plaintes ont déjà été déposées auprès du Bureau du travail.

«Une enseignante a récemment déposé une plainte contre l'Acting Rector. Il arrive au département des garçons et tient des propos déplacés à notre égard», confie-t-il. Des interrogations persistent également quant au rôle exact de certains représentants de la PSEA. «Il vient régulièrement au collège et adopte une attitude perçue comme intimidante. Il affirme que le manager a le droit de hire and fire», poursuit cette même source.

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Un cas précis illustre ces tensions. Un employé recruté comme handyman se serait vu confier des tâches dépassant le cadre de ses fonctions initiales, notamment des travaux de peinture à grande échelle. Estimant que ces responsabilités ne correspondent pas à son contrat, ce dernier aurait saisi le Bureau du travail. «La semaine dernière encore, cet employé aurait été confronté à des pressions, en particulier envers le personnel non enseignant», avance la source.

De son côté, Arvind Bhojun, président de l'UPSEE, affirme avoir été saisi de plusieurs cas similaires impliquant le même officier. Il cite notamment des situations dans différents établissements secondaires privés, où des employés auraient exprimé leur malaise face à certaines pratiques. «Nous constatons des préoccupations récurrentes dans plusieurs collèges», indique-t-il.

Le syndicaliste estime que ces situations soulèvent des questions plus larges sur le rôle de régulation de la PSEA. «Lorsque les règlements et lignes directrices ne sont pas appliqués de manière rigoureuse, cela peut engendrer des difficultés sur le terrain», fait-il ressortir, tout en plaidant pour des inspections plus régulières afin d'identifier et corriger d'éventuels dysfonctionnements. Sollicitée pour une réaction, la PSEA n'avait pas encore répondu à nos sollicitations au moment de la mise sous presse.

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