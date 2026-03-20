Gabon: Tourisme et aménagement urbain - Le Ministre du Tourisme Durable en visite à la Baie des Rois

20 Mars 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTDA

Le Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat, Pr Marcelle Ibinga épse Itsitsa a effectué une visite à la Baie des Rois, l'un des projets urbains et touristiques de la capitale Gabonaise.

À cette occasion, Emmanuel Edane, Directeur Général de la Façade Maritime du Champ Triomphal, a entretenu le Ministre sur l'évolution des travaux et les ambitions portées par le projet de la Baie des Rois.

Pour rappel, la Baie des Rois incarne la volonté du Chef de l'Etat S.E.M Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, celle de moderniser l'offre touristique et de valoriser le littoral gabonais à travers des infrastructures modernes, des espaces de loisirs et des équipements dédiés à l'accueil des visiteurs.

Le Ministre a également souligné l'importance d'intégrer que la Baie des Rois devienne, à terme, une vitrine du Gabon moderne et une destination incontournable pour les touristes.

Aussi, a-t-elle salué l'ambition portée par cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la vision des Plus Hautes Autorités de faire du tourisme un levier de diversification économique et de création d'emplois.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.