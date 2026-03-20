Gabon: Le centre de gestion des circulations - Le chef d'orchestre invisible du rail

Mis en chantier au début des années 1970 sous l'impulsion des autorités gabonaises, le chemin de fer du Transgabonais avait pour ambition de désenclaver l'intérieur du pays et de relier les zones minières et forestières au port d'Owendo. Inauguré progressivement entre 1978 et 1987, il constitue aujourd'hui un axe stratégique de 648 km reliant Owendo à Franceville.

Depuis sa mise en service, le Transgabonais joue un rôle central dans le développement économique et social du Gabon. Aujourd'hui, face aux exigences croissantes en matière de performance, de sécurité et de qualité de service, le réseau ferroviaire s'inscrit dans une nouvelle phase de transformation et de modernisation.

Cette dynamique s'incarne dans la vision « Engagés pour le nouvel élan du Transgabonais », qui traduit la volonté des équipes de renforcer l'efficacité opérationnelle, d'optimiser la gestion du trafic et d'améliorer continuellement le service aux usagers et aux partenaires industriels.

Au coeur de cette ambition, le Centre de Gestion des Circulations (CGC) joue un rôle stratégique en assurant une coordination rigoureuse et sécurisée des circulations sur l'ensemble des 648 km de ligne.

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C'est dans cette dynamique qu'intervient le Centre de Gestion des Circulations (CGC), département opérationnel chargé de superviser et d'optimiser la circulation des trains sur l'ensemble du réseau, réparti en trois zones de régulation : Owendo-Ndjolé, Alembè-Ivindo et Mouyabi-Franceville.

Depuis 2020, le Centre, dans une dynamique constante d'améliorer la sécurité des voyageurs, s'appuie sur le Train Control System (TCS) qui surveille et régule la circulation des trains remplaçant un système de sécurité où les trains ne peuvent avancer que si les agents des gares confirment par téléphones si la voie est libre.

Ce système d'exploitation moderne composé d'une ligne directe de communication avec le régulateur à bord de la locomotive, d'une supervision globale du trafic, ainsi que la gestion des ralentissements sur la ligne et des circulations dans les gares. Il garantit un niveau élevé de sécurité grâce à l'application rigoureuse de procédures visant à éviter les éventuelles erreurs liées à des décisions opérationnelles et pouvant présenter un risque pour la sécurité ferroviaire.

Il offre la possibilité d'immobiliser un train à distance, quel que soit son emplacement sur la ligne du chemin de fer. Le centre de contrôle reçoit des informations sur la position exacte des trains permettant de mémoriser les différentes manipulations, communications ou actions exécutés dans le système. 24H/24, Le Centre de Gestion des Circulations (CGC) garantit une circulation fluide, sûre et optimisée.

Derrière les écrans de contrôle et les systèmes numériques, des équipes veillent sans relâche. Régulateurs, assistants exploitation et permanents techniques coordonnent en temps réel chaque circulation, anticipent les aléas et prennent les décisions nécessaires pour garantir la sécurité des voyageurs et des marchandises.

Pour cela, une équipe formée et qualifiée avec un certificat de Capacité valide aux fonctions de sécurité assure le suivi permanent de chacune des trois zones de régulation selon une organisation minutieuse permanente par un régulateur, un assistant exploitation, de permanents techniques des directions opérationnelles pour une capacité d'intervention rapide en cas d'imprévus.

Des missions précises sont mises en oeuvre par le CGC :

· Mettre en application le Plan de Transport de l'entreprise

· Gérer les incidents sur la ligne et coordonner les actions nécessaires

· Réadapter les circulations en fonction des aléas

· Garantir la circulation des trains en toute sécurité

· Assurer le respect des délais et la régularité du trafic.

Aucun train ne circule sans autorisation. Chaque mouvement est contrôlé, chaque décision est tracée, et le système permet d'intervenir immédiatement en cas d'anomalie. Cette organisation réduit considérablement les risques d'erreur humaine et renforce la sûreté de l'exploitation ferroviaire.

Véritable tour de contrôle du Transgabonais, le Centre de Gestion des Circulations agit dans l'ombre mais demeure l'un des piliers essentiels de la sécurité ferroviaire.

À travers l'engagement permanent de ses équipes et l'intégration d'outils technologiques performants, la Setrag confirme sa priorité absolue : garantir à chaque voyageur et à chaque partenaire industriel un transport sûr, fiable et maîtrisé. Grâce aux avancées technologiques, le voyageur peut désormais s'installer confortablement dans son siège, rassuré de savoir qu'un agent du CGC est aux commandes.