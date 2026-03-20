Cote d'Ivoire: 14 ans après sa disparition - Zadi Zaourou, l'éternel maître du Didiga toujours vivant dans les mémoires

Le 20 mars 2012 - 20 mars 2026. Voilà 14 ans que la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses plus illustres intellectuels, le Professeur Bernard Zadi Zaourou. Une date doublement symbolique, puisqu'elle coïncide avec la Journée internationale de la Francophonie, comme un ultime clin d'oeil d'un homme profondément attaché à la langue et à la culture.

Quatorze années après avoir « rangé sa plume », le maître du Didiga continue de hanter les scènes culturelles et académiques ivoiriennes. Inventeur de cet « art de l'impensable », Zadi Zaourou a su ériger une esthétique originale, profondément enracinée dans les traditions africaines tout en s'ouvrant à l'universel.

Sa disparition avait plongé le monde intellectuel dans une profonde consternation. Si son état de santé préoccupait déjà, nul n'imaginait qu'il tirerait sa révérence un 20 mars, laissant derrière lui un vide immense. Depuis lors, chaque anniversaire de son décès donne lieu à des moments de recueillement et d'hommage. Comme de tradition, famille, proches et admirateurs se réunissent pour honorer sa mémoire, notamment à travers des messes d'action de grâce et diverses manifestations culturelles.

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Considéré comme un « trésor vivant » de son vivant, le Professeur Zadi Zaourou demeure une figure majeure du patrimoine culturel ivoirien. Écrivain, poète, dramaturge, essayiste et homme politique, il a marqué plusieurs générations par la richesse de son oeuvre et la profondeur de sa pensée.

Né en 1938 à Soubré, Docteur d'État ès Lettres de l'Université de Strasbourg, il fut également maître de conférences à l'Université d'Abidjan. Fondateur de la compagnie théâtrale Didiga en 1980, il a contribué à former de nombreux disciples qui perpétuent aujourd'hui son héritage artistique et intellectuel.

Des années après sa disparition, son oeuvre continue d'être célébrée à travers expositions, représentations théâtrales et travaux académiques. Le souvenir de l'homme au « dodo », son arc musical fétiche, reste vivace dans les esprits, tout comme son engagement pour la promotion des cultures africaines.

Quatorze ans après, Zadi Zaourou n'appartient pas seulement au passé. Il demeure une référence, une source d'inspiration et un repère pour tous ceux qui croient en la puissance de la culture comme levier de développement et d'identité.