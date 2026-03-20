Congo-Kinshasa: Doudou Fwamba satisfait de l'exécution du Plan d'actions du GAFI à près de 90 %

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a exprimé sa satisfaction quant à l'exécution à près de 90 % du Plan d'actions du Groupe d'examen de la coopération internationale du GAFI (COPS-ICRG).

Il s'est exprimé jeudi 29 mars à Kinshasa, lors d'une réunion de la Task-Force du Comité de pilotage et de suivi de l'exécution de ce plan.

Le ministre a précisé que, sur les 23 actions prioritaires convenues avec le GAFI, 20 ont été intégralement réalisées.

« La sortie de la liste grise est un objectif stratégique, au croisement de la restauration de notre crédibilité financière internationale et de l'amélioration du climat des affaires », a déclaré Doudou Fwamba.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour garantir la pérennité des réformes déjà engagées et éviter tout retour sur la « liste grise », il a instruit les services compétents de finaliser un plan d'actions post-ICRG, destiné à maintenir une rigueur réglementaire durable et à renforcer l'attractivité du pays pour les investissements directs étrangers (IDE).

En clôturant les travaux, le ministre a réitéré l'engagement irréversible du Gouvernement en faveur de la transparence financière et de l'intégrité de l'État de droit en RDC.

Les discussions ont permis d'évaluer l'efficacité opérationnelle du dispositif national à travers plusieurs axes : le renforcement du cadre législatif, notamment avec la loi n° 25/048 du 1er juillet ; l'augmentation des enquêtes et poursuites liées au blanchiment des capitaux ; l'intensification des contrôles basés sur les risques par les autorités de supervision telles que la BCC et l'ARCA.

Le Gouvernement se prépare désormais pour la réunion en face-à-face prévue en Namibie en avril prochain, où il présentera les trois actions résiduelles portant sur l'effectivité des sanctions et les contrôles opérationnels.

Doudou Fwamba a également évoqué deux jalons historiques à venir pour le système financier congolais : l'adhésion au Groupe Egmont, prévue pour juin 2026, qui facilitera l'échange international de renseignements financiers ; l'intégration à l'ESAAMLG, renforçant la position régionale de la RDC.

Cette session de haut niveau a réuni le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC), André Wa Messo, aux côtés des responsables de services spécialisés : la CENAREF, l'ARCA, le FOLUCCO, le COLUB et l'UNICEP.