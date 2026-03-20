Congo-Kinshasa: Dans l'islam, « la femme est considérée comme un pilier du développement » - Sheik Rajaba Hassan Mirumba

« Nous reconnaissons toutes les valeurs de la femme dans la communauté islamique. Elle est le pilier du développement dans la société », a déclaré Sheik Rajaba Hassan Mirumba, responsable de la prédication au Centre islamique de la ville de Beni, à l'occasion de la clôture du mois de Ramadan vendredi 20 mars 2026 à Beni (Nord-Kivu).

« Si nous avons eu la grâce d'avoir la force de l'islam, c'est à travers une femme : la femme du prophète Mahomet », a rappelé Sheik Rajaba Hassan Mirumba. C'est pourquoi chez les musulmans « la femme est un être très important, car d'elle vient la vie et la source de tout développement ».

Non aux groupes armés

Des milliers de fidèles musulmans, venus de quinze mosquées que compte la ville de Beni, se sont réunis au stade Kimbangu, où s'est déroulée la cérémonie marquant la clôture du mois de Ramadan.

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À cette même occasion, le Sheik a lancé un appel pressant aux jeunes encore dans la brousse afin qu'ils quittent les groupes armés et rejoignent les efforts de paix. « Quittez la brousse et revenez à la raison. Recherchez la paix », a lancé Sheik Rajaba Hassan Mirumba.

À l'occasion de ce mois de Ramadan, selon lui, la communauté islamique de Beni a par ailleurs imploré la grâce de Dieu sur tous les efforts de paix fournis par les autorités congolaises.

La communauté islamique prône la paix et ne peut être aucunement impliquée dans l'insécurité, qui endeuille la région depuis des décennies. « Que ce soit dans le Coran ou dans les enseignements du prophète Mahomet, rien n'encourage le terrorisme », a martelé la même source