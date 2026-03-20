Congo-Kinshasa: Inauguration de modules 2 et 3 de l'usine de la REGIDESO dans l'Ouest de Kinshasa

Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a inauguré mercredi 18 mars les modules 2 et 3 du Complexe industriel de traitement d'eau de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO), situé à Binza Ozone dans la commune de Ngaliema, dans le cadre du Projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa (KIN Elenda). D'une capacité totale de 330 000 m3 par jour, cette infrastructure moderne permettra d'alimenter plus de 5 à 6 millions d'habitants supplémentaires.

Soutenu par la Banque mondiale, ce projet vise notamment l'augmentation de la capacité de production d'eau potable dans la capitale congolaise.

Dans les communes et quartiers bénéficiaires, de nombreux ménages ont longtemps vécu sans accès régulier à l'eau potable au robinet. Il s'agit de : Binza Ozone, Bandalungwa, Kasa-Vubu, Ngiri-Ngiri, Bumbu, Selembao, Makala.

« Dans notre quartier, l'eau ne coule pas des robinets. Je suis très content de l'inauguration de cette usine. Je ne vais plus me promener avec des bidons sur la tête pour aller chercher de l'eau », s'est réjoui un garçon de la commune Makala.

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À travers cette inauguration, le Gouvernement réaffirme sa volonté d'améliorer l'accès à l'eau potable, secteur essentiel pour la santé publique, la dignité humaine et le développement urbain.

A cette occasion, le ministre des Ressources hydrauliques et Electricité a salué l'aboutissement de cet investissement structurant, en soulignant son importance pour la résilience de Kinshasa et pour l'amélioration concrète des conditions de vie des populations bénéficiaires.

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait inauguré, mercredi 23 février 2023, la première phase du complexe industriel de traitement d'eau potable de Binza Ozone. Cette première phase du projet était réalisée à la hauteur de près de 71 millions de dollars pour une capacité de 110 000 mètres cubes/ jour.