Congo-Kinshasa: Le Gouvernement encourage les femmes vivant avec handicap à travailler pour leur épanouissement

En marge du mois de mars, dédié à la femme, le ministère des Personnes vivant avec handicap (PVH) encourage les femmes vivant avec handicap à travailler pour leur épanouissement et leur autonomisation au sein de la société.

Le représentant de la ministre du Genre, Famille et Enfant, Patrick Biayi, a lancé cet appel au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa.

« Nous demandons à toutes ces femmes de prendre conscience de leurs responsabilités, de s'accepter et de travailler comme toute personne pour leur autonomisation », a-t-il souligné.

En présence des représentants d'ONU Femmes et du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, les participantes ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative, qui leur a permis de mieux s'approprier les instruments juridiques garantissant leurs droits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Nous avons aussi notre loi nationale, promulguée le 12 juin 2020 par le Chef de l'État, et quatre décrets qui l'accompagnent. Je nous exhorte à nous lever, à prendre notre destin en main et à avancer », a témoigné l'une d'elles.

Rassemblés le même jour à Goma (Nord-Kivu) pour un match mixte de handibasket, des femmes et des hommes vivant avec handicap ont dénoncé l'exclusion sociale qui freine leur épanouissement et ont réclamé un accès égal aux opportunités.

A travers une note de plaidoyer, ils ont interpellé les autorités et la communauté sur la nécessité d'assurer une véritable justice pour les personnes vivant avec handicap