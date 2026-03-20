Tunisie/Egypte: L'EST s'est envolée hier à midi pour le Caire - Prêts à terminer le travail...

Les « Sang et Or » ont clôturé leur préparation à Tunis avant de s'envoler hier autour de midi pour Le Caire. Sur place, une seule séance d'acclimatation est prévue.

Mohamed Amine Tougaï et ses camarades ont effectué mercredi leur ultime séance d'entraînement à Tunis où s'est déroulée toute la préparation en prévision du quart de finale retour de la Ligue des champions qui se déroulera au Caire demain soir à partir de 20h00.

La délégation « sang et or » a affrété un avion spécial qui a décollé hier autour de midi depuis le Terminal 2 de l'aéroport de Tunis-Carthage. L'avion a atterri plus tard dans l'après-midi et la délégation a rejoint immédiatement son lieu de retraite au Caire. Une seule séance d'adaptation est prévue sur place.

Patrice Beaumelle a concocté un programme de préparation étalé sur les trois séances d'entraînement qui ont eu lieu au Parc B.

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Une préparation courte, certes, mais avec des exercices variés. Les joueurs ont effectué des exercices de musculation en salle et joué au tennis de table. Et pour avoir les ressources physiques nécessaires le jour du match, des exercices avec ballon ont été également au menu.

Le volet tactique a été aussi au programme, mais avec une intensité soignée pour éviter des blessures de fatigue. Bref, Patrice Beaumelle a mis un accent particulier sur le volet physique, sans oublier pour autant les autres aspects.

« Les joueurs sont déterminés à faire ce qu'ils ont à faire pour terminer le travail. L'ambiance est à la fois décontractée et sereine », nous confie-t-on.

Jelassi en solitaire

Tous les joueurs qui ont participé au match aller se portent à merveille. Idem pour Hamza Jelassi qui se porte de mieux en mieux. Quittant le terrain vers la fin de la rencontre lors du quart de finale aller, marchant difficilement, le diagnostic a révélé, rappelons-le, une élongation du ligament latéral du genou.

Jusqu'à la dernière séance d'entraînement effectuée avant le départ pour Le Caire, Hamza Jelassi n'a pas repris les entraînements collectifs. Il s'est entraîné en solitaire en effectuant des tours de piste.

Ses chances de jouer restent, pourtant, réelles. Le joueur a exprimé une grande envie de disputer le quart de finale retour, mais au staff technique d'apprécier son état d'ici demain.

Ceci dit, Ben Hmida se tient prêt pour être son remplaçant comme défenseur central. A la sortie de Jelassi dimanche dernier, Ben Hmida a été décalé dans l'axe central et Ben Ali est entré pour le remplacer sur le flanc gauche de la défense.

Khalil Guenichi demeure une solution de rechange qui peut être exploitée en cours de jeu, selon les péripéties de la rencontre.