Tunisie: Basket - Demi-finale du super play-off - La JSK mène 2-1

Les Aghlabides ont été bien en verve dans leur salle pour battre le CA 72-66 et mener dans la série des demi-finales 2-1. Un match fou et intense où le vainqueur n'était connu que vers la fin. Une salle de Kairouan presque au complet et un public kairouanais en transe qui a poussé les siens jusqu'à la fin. Après un départ canon de la JSK où elle a mené avec 10 points d'écart, le CA, grâce à Chennoufi, Abada et Marnaoui, est revenu petit à petit avec un basket plus réfléchi et placé.

Cet équilibre s'est prolongé jusqu'à la fin avec du tac au tac au score. 57-56 pour le CA vers la fin du 3e quart-temps, et on pensait que l'effectif plus riche et l'expérience de l'armada clubiste allaient trancher, mais c'était sans compter sur l'explosivité et la maîtrise de Chihi, précieux dans les transitions et dans les tirs à distance, et surtout de Jackson, l'arrière américain qui a pris les choses en main dans les deux dernières minutes.

Les Aghlabides jouaient en mouvement face à un CA perplexe et où Abada et Marnaoui avaient été trop sollicités. Des pertes de balle et des tirs ratés qui ont permis à la JSK de se libérer et de gagner avec mérite. Et pourtant, Francis, pivot clef de la JSK, était sorti sur blessure. La JSK, avec un effectif jeune et pas très connu, a gagné avec le coeur contre un CA bloqué et dont les joueurs étrangers n'ont rien apporté. 2-1 et le prochain match lundi à Kairouan pourrait propulser la JSK en finale.