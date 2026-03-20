Afrique: 70e anniversaire de l'indépendance - L'UA salue « un phare de résilience et d'espoir »

20 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a adressé, vendredi, ses « plus chaleureuses félicitations » au gouvernement et au peuple tunisien à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance du pays.

Dans un message publié sur les canaux officiels de l'Union africaine (UA), Youssouf a rendu hommage au courage et aux sacrifices consentis par le peuple tunisien pour recouvrer sa liberté et sa souveraineté, soulignant que cet anniversaire est aussi une célébration des progrès réalisés par la Tunisie depuis 1956.

Il a salué le « rôle vital » joué par la Tunisie dans la promotion de la solidarité africaine, le maintien de la paix et l'intégration régionale. Une démarche, a-t-il noté, qui résonne parfaitement avec « les idéaux du panafricanisme et la vision de l'Agenda 2063 : l'Afrique que nous voulons ».

Le Président de la Commission a également mis en avant l'attachement inébranlable de la Tunisie aux principes d'unité, de démocratie et de développement durable, ainsi que sa contribution active à la stabilité régionale et aux initiatives continentales.

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« La célébration de la fête de l'indépendance de la Tunisie dépasse le simple jalon historique pour incarner l'aspiration collective de l'Afrique à la paix, à la prospérité et au progrès partagé », a-t-il ajouté, formulant le voeu de voir la Tunisie demeurer un « phare de résilience, d'unité et d'espoir » pour le continent.

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