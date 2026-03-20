Cote d'Ivoire: Le fabricant ivoirien de caoutchouc SAPH affiche un bénéfice net record de 44 millions de dollars en 2025

La Société Africaine de Plantations d'Hévéas (SAPH), le plus grand producteur de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, a enregistré un bénéfice net de 24,97 milliards XOF (43,8 millions $) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, en hausse de 33% par rapport aux 18,79 milliards XOF (33 millions $) en 2024, selon les états financiers certifiés par ses commissaires aux comptes.

Selon les résultats publiés par la société cotée en bourse (BRVM : SPHC), le chiffre d'affaires a augmenté de 22% à 340,83 milliards XOF (598,2 millions de dollars) contre 279,44 milliards XOF (490,5 millions de dollars) un an plus tôt, tiré par la croissance des ventes de produits manufacturés, qui ont grimpé à 336,18 milliards XOF (590 millions de dollars) contre 275,11 milliards XOF (483 millions de dollars). La valeur ajoutée a bondi de 18% à 82,19 milliards de XOF (144,3 millions de dollars), tandis que le résultat d'exploitation a augmenté de 30% à 38,13 milliards de XOF (66,9 millions de dollars). Les frais de personnel sont passés de 29,49 milliards XOF (51,8 millions) à 32,52 milliards XOF (57,1 millions).

Le total de l'actif s'élève à 225,84 milliards XOF (396,4 millions de dollars) en fin d'année, pour des capitaux propres de 137,94 milliards XOF (242,1 millions de dollars). La société détient une dette financière nette, avec une trésorerie négative de 15,41 milliards XOF (27,1 millions de dollars), en amélioration par rapport à la trésorerie négative de 25,3 milliards XOF (44,4 millions de dollars) à la clôture de l'exercice 2024.

La marge brute d'autofinancement a atteint 37,61 milliards XOF (66 millions $), contre 4,17 milliards XOF (7,3 millions $) en 2024, reflétant une gestion plus rigoureuse du fonds de roulement et une amélioration des résultats. Les dépenses d'investissement ont atteint 19,27 milliards XOF (33,8 millions $), principalement dans les usines et les équipements.

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Le conseil d'administration propose un dividende de 12,5 milliards XOF (21,9 millions $), en hausse par rapport aux 9,4 milliards XOF (16,5 millions $) de l'année précédente. Les comptes sont provisoires et seront soumis aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle d'avril 2026.

Points clés à retenir

Les résultats de SAPH pour 2025 reflètent un cycle des matières premières qui s'est nettement retourné en faveur des producteurs de caoutchouc africains. Les prix mondiaux du caoutchouc naturel ont atteint leur plus haut niveau en 7 ans, au-dessus de 2,13 dollars par kilogramme, à la fin de 2024, sous l'effet des déficits de l'offre dans les principaux pays producteurs - Thaïlande, Indonésie et Vietnam - et de la hausse de la demande automobile, en particulier sur le segment des véhicules électriques, qui nécessitent plus de caoutchouc naturel par pneu que les modèles conventionnels.

Le marché mondial a enregistré sa cinquième année consécutive de déficit de l'offre en 2025, avec une demande de 15,6 millions de tonnes métriques contre une production de 14,9 millions de tonnes métriques. La Côte d'Ivoire, qui produit environ 1 million de tonnes de caoutchouc par an et qui est le premier exportateur de caoutchouc en Afrique, était bien placée pour en profiter.

SAPH gère 24 400 hectares de plantations industrielles et supervise environ 29 000 agriculteurs indépendants, ce qui lui permet de répercuter directement ces tendances en termes de prix et de volume. Le règlement européen sur la déforestation, qui a pris pleinement effet en décembre 2025 pour les grandes entreprises, introduit une prime de conformité pour les approvisionnements certifiés, ce qui pourrait jouer en faveur de SAPH compte tenu de sa taille et de l'investissement en cours dans la capacité de traitement.

Toutefois, les risques de droits de douane américains visant la Chine - le plus grand importateur de caoutchouc au monde - et un rebond partiel de l'offre en Asie du Sud-Est restent les principaux vents contraires à un soutien durable des prix en 2026.