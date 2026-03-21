Sénégal: Tivaouane - La cohésion sociale et les méfaits des réseaux sociaux au menu des sermons de l'Aīd-el-fitr

La cohésion sociale et les méfaits des réseaux sociaux sont les principaux sujets au menu des prêches des imams à travers différents sites de prière du département de Tivaouane, où la fête de l'Aïd-el-fitr marquant la fin du mois de Ramadan a été célébrée par une partie de la communauté musulmane.

De nombreux fidèles membres dont ceux de la communauté Ibadou Rahman ont célébré, ce vendredi, l'Aïd el-fitr (Korité), marquant la fin du mois béni de Ramadan, sur plusieurs sites à travers le département de Tivaouane.

Dans la commune de Tivaouane, la prière s'est tenue à la mosquée Ibadou, située au quartier Tamba, de 9h à 10h, sous la direction de l'imam Abdou Aziz Cissé.

Dans son sermon, le religieux a rappelé les fondements de l'islam, insistant sur les valeurs tirées du Coran et de la Sunna.

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Il a souligné le caractère universel de la religion musulmane, qui transcende toute considération ethnique ou raciale, tout en mettant en garde contre la dégradation des moeurs liée à certaines influences contemporaines, liées notamment à l'usage d'Internet par les jeunes.

Il a également évoqué la situation internationale, appelant à une solidarité de la communauté musulmane.

À Notto Gouye Diama, la prière a été accomplie au quartier Cité des Enseignants à partir de 9 heures également, sous la conduite de l'imam Mohamed Diop.

Dans son prêche, ce dernier a revisité les enseignements du Ramadan et a exhorté les parents à accorder une attention particulière à l'éducation religieuse des enfants, face aux défis représentés par les réseaux sociaux.

Il a également appelé à l'unité des musulmans, notamment lors des grandes célébrations religieuses, telles que la Korité et la Tabaski.

À Mboro, le terrain du lycée a abrité une prière dirigée par l'imam Habib Diop. Dans son sermon, il a rappelé l'importance du Ramadan, tout en invitant les croyants à suivre l'exemple du Prophète Mouhammad (PSL).

Il a, par ailleurs, déploré les divisions observées dans la célébration de la fête, non sans aborder des préoccupations liées à l'actualité internationale et à l'usage des réseaux sociaux.

L'imam a enfin appelé à la préservation de la cohésion nationale, exhortant les acteurs politiques à privilégier l'intérêt général et formulant des prières pour la paix et la stabilité au Sénégal.