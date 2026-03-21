Sénégal: La SEMIG assure être dans 'une logique d'amélioration continue' de la gestion du marché d'intérêt national

Dakar — La Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros-porteurs (SEMIG) est dans "une logique d'amélioration continue" de ses services, consistant à nouer des partenariats avec les entités concernées par la commercialisation des produits horticoles, pour inciter les consommateurs à venir nombreux s'y approvisionner, a-t-on appris de sa directrice commerciale, Aïda Diagne.

"Nous sommes dans une logique d'amélioration continue. Nous allons multiplier les partenariats autour de ce projet, parce qu'il concerne beaucoup d'autres structures intervenant dans la commercialisation des produits horticoles. Nous ne sommes pas tenus de supporter seuls ce projet", a expliqué Mme Diagne dans un entretien avec l'APS.

Du samedi 14 au mercredi 18 mars, la SEMIG a organisé, dans ses locaux implantés à Diamniadio (ouest), la quatrième édition de la Korité du MIN, une rencontre destinée à faire se rencontrer les horticulteurs et les consommateurs.

"C'est devenu une tradition. C'est une initiative très stratégique, car elle permet d'établir une relation entre les producteurs horticoles et les consommateurs en réduisant le plus grand nombre d'intermédiaires. Cela donne un rapport qualité-prix intéressant pour le consommateur", a assuré Aïda Diagne.

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"Nous avons, pourtant, une douzaine d'exposants et une affluence assez intéressante", a répondu Mme Diagne lorsqu'elle a été interrogée sur la faible affluence de la clientèle au dernier jour de la quatrième édition de la Korité du MIN.

La SEMIG lance "un appel patriotique" aux consommateurs en leur demandant d'acheter surtout la production horticole sénégalaise, selon sa directrice commerciale. "Cela revient à soutenir l'économie nationale."

Les rencontres commerciales de la SEMIG, à l'image de la Korité du MIN, permettent aux consommateurs de s'approvisionner en produits horticoles bon marché, d'après Aïda Diagne.

Elle rappelle que la SEMIG est chargée de la gestion du marché d'intérêt national et de la gare des gros-porteurs - les camions assurant le transport des produits horticoles, entre Dakar et les autres régions - de Diamniadio.

"Le marché d'intérêt national sert à éradiquer les pertes post-récoltes. La production horticole est acheminée au MIN, qui la distribue ensuite aux marchés de Dakar", a rappelé Mme Diagne.

Cette année, le secrétariat d'État chargé de l'Encadrement des paysans a soutenu l'organisation de la Korité du MIN, destinée à satisfaire la consommation des ménages en produits horticoles, lesquels sont fortement consommés en cette période de célébration de l'Aïd el-Fitr, la fin du ramadan. "Nous saluons cette initiative prise par le secrétaire d'État Alpha Ba pour mobiliser les agriculteurs et leur faire connaître le marché d'intérêt national", a dit Aïda Diagne.

La principale voie reliant le MIN aux autres routes reste à bitumer pour faciliter l'accès des usagers à cette infrastructure commerciale.