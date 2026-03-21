Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 mars 2026

revue de presse

Sénégal : La Korité célébrée samedi par la majorité des musulmans

La Commission nationale de concertation sur le Croissant lunaire (CONACOC) a annoncé que la Korité, marquant la fin du ramadan, sera célébrée samedi 21 mars 2026 au Sénégal. La grande majorité des musulmans suivra cette date officielle, malgré quelques familles religieuses qui ont devancé la célébration.

Réunie le 19 mars dans les locaux de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), la CONACOC a consulté ses 485 représentants dans les 14 régions et 46 départements, ainsi que l'ensemble des familles religieuses et imams du pays.

Selon le communiqué parvenu à APA, l'absence du croissant lunaire a conduit la commission à déclarer samedi 21 mars 2026 comme premier jour du mois de Chawwal, date officielle de la Korité. [Source Apanews]

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Trois musées suisses vont restituer au Nigeria 28 bronzes du royaume du Bénin

Nouvelle vague de restitutions d'objets pillés au Nigeria. Le Musée d'ethnographie de Genève, le musée Rietberg et le Musée d'ethnographie de l'université de Zurich ont signé, vendredi 20 mars 2026, un accord en vue de remettre à Abuja 28 bronzes du royaume du Bénin autrefois implanté sur l'actuel territoire nigérian.

Ces bronzes sont détenus dans les collections suisses depuis le début du XXe siècle. Il s'agit de l'aboutissement d'un processus enclenché il y a plusieurs années. [Source RFI]

Niger : L'AES dénonce une « ingérence grave » après l'appel de l'UE à libérer Mohamed Bazoum

La Confédération des États du Sahel (AES) a opposé une fin de non recevoir cinglante au Parlement européen.

Jeudi, l'organisation dirigée par les juntes du Burkina Faso, du Mali et du Niger a qualifié d'« ingérence grave, concertée et délibérée » une résolution de l'institution européenne exigeant la libération de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum.

Le texte de Bruxelles, adopté le 12 mars, est perçu par les capitales sahéliennes non pas comme un geste diplomatique, mais comme une tentative de déstabilisation directe. [Source Africapresse]

Ouganda : Retour des rhinocéros dans la vallée de Kidepo après 43 ans

Mardi, deux rhinocéros blancs du Sud provenant d'un ranch privé en Ouganda ont été réintroduits dans le parc national de la vallée de Kidepo, dans le nord-est du pays. Deux autres rhinocéros, transportés dans des caisses métalliques, sont arrivés sur place jeudi.

Il n'y avait plus de rhinocéros dans le parc national de la vallée de Kidepo depuis 1983, conséquence du braconnage. Mais un ranch privé situé au centre de l'Ouganda, le Ziwa Rhino Sanctuary, élève ces grands mammifères depuis 2005. [Source Africanews]

Mali et Mauritanie : Tensions apaisées après des échanges diplomatiques

Les relations entre Bamako et Nouakchott ont frôlé l'incident après des accusations publiques échangées la semaine dernière : le Mali a reproché à la Mauritanie d'abriter sur son territoire des groupes armés détenant des militaires maliens, allégations vigoureusement rejetées par Nouakchott. Les deux États affichent toutefois aujourd'hui la volonté d'éviter une escalade.

Selon plusieurs interlocuteurs consultés, la crise a été rapidement contenue. Une source proche des services de sécurité maliens assure que l'affaire a été refermée après des échanges en coulisses, tandis qu'un diplomate mauritanien confirme un apaisement et évoque un désaccord apparent entre le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et l'état-major des forces armées. [Source Beninwebtv]

En Tunisie, la militante antiraciste Saadia Mosbah condamnée à huit ans de prison

Emprisonnée depuis près de deux ans pour des accusations de malversations financières, la présidente de l'association M'nemty s'est, en outre, vu infliger une lourde amende.

La figure antiraciste tunisienne Saadia Mosbah, emprisonnée depuis près de deux ans pour des accusations de malversations financières et soutenue par des ONG locales et internationales, a été condamnée, jeudi 19 mars, à huit ans de prison, selon son avocate. [Source Le Monde Afrique]

Diplomatie culturelle : Le Gabon, invité d'honneur du FEMUA 18 !

L'axe Libreville-Abidjan se consolide par le prisme des arts sous la houlette de Paul Ulrich Kessany. Pour preuve, notre pays le Gabon a été officiellement désigné pays invité d'honneur de la 18e édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (FEMUA).

Cette invitation s'est faite, ce vendredi 20 mars 2026, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Bertin Kouadio Konan, accompagné de Salif Traoré, dit A'Salfo, commissaire général du festival. [Source GabonMediaTime]

Le Ghana dépose une résolution à l'ONU sur la traite transatlantique des esclaves

Le Ghana estime que cette résolution marque une reconnaissance historique d'une réalité longtemps connue. La nommer amorce une prise de conscience des inégalités structurelles à l'origine des déséquilibres de la dette, des écarts de développement et de la vulnérabilité climatique.

Le président ghanéen, John Mahama (photo), présentera mercredi 25 mars à l'Assemblée générale des Nations Unies un projet de « résolution historique visant à reconnaître la traite transatlantique des esclaves comme le crime le plus grave contre l'humanité ». L'annonce a été faite jeudi 19 mars.

Selon le communiqué, le texte souligne la rupture définitive que la traite a provoquée dans l'histoire mondiale, son ampleur, sa durée, son caractère systémique, sa brutalité ainsi que ses conséquences durables qui continuent de façonner les réalités socio-économiques et les disparités à travers le monde. [Source Agence ecofin]

Cameroun : Le mandat des députés de nouveau prolongé

Le dernier scrutin législatif a eu lieu en janvier 2020, pour un mandat qui devait initialement durer cinq ans.

Les députés camerounais ont voté jeudi 19 mars en faveur de la prolongation de leur mandat jusqu'au 20 décembre 2026, selon le média officiel Cameroon Tribune. Celui-ci devait initialement prendre fin en mars 2025.

« Le texte a été déposé cet après-midi […] avant d'être adopté […] au cours d'une séance plénière présidée par le nouveau chef de la Chambre, Théodore Datouo », a écrit Cameroon Tribune sur Facebook. [Source Jeune Afrique]

Zimbabwe : L'opposition demande l'intervention de la SADC et l'ONU après l'extension du mandat présidentiel

La tension politique monte au Zimbabwe, dans un contexte de mobilisation accrue contre un projet de réforme constitutionnelle porté par le président Emmerson Mnangagwa. Le 16 mars, la plateforme « Défendre la Constitution » a appelé la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Organisation des Nations unies à intervenir pour bloquer ce projet controversé, présenté officiellement le 16 février 2026.

Celui-ci prévoit notamment l'allongement du mandat présidentiel de cinq à sept ans ainsi que le report des élections générales de 2028 à 2030, une initiative vivement critiquée dans un pays dont la Constitution de 2013 limite le mandat du chef de l'État à deux. [Source Africa 24]