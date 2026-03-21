Togo: Lutte contre les addictions chez les jeunes

La consommation de cannabis, tramadol et boissons fortement alcoolisées progresse de manière préoccupante chez les jeunes.

Un phénomène aux conséquences alarmantes sur les performances académiques, la santé physique et mentale et le comportement social.

Face à ce fléau, le Comité National Anti-Drogue (CNAD) a réuni les acteurs de la société civile pour redéfinir les axes prioritaires de la stratégie de prévention contre les substances psychoactives en milieu scolaire.

L'objectif affiché est de placer la cellule familiale au centre du dispositif de lutte.

Face à la dégradation des liens familiaux et au manque de communication entre parents et enfants, le CNAD s'engage à doter les parents d'outils pratiques pour instaurer un dialogue constructif avec leurs enfants et détecter précocement les comportements à risque.

La stratégie repose sur une synergie entre éducation, vigilance parentale et répression, avec l'intensification des saisies et destructions de substances illicites en parallèle des campagnes de sensibilisation.