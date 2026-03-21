Ile Maurice: Fonction publique - Rs 409 millions versées à des fonctionnaires suspendus

21 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

L'un des constats les plus marquants concerne le coût élevé des fonctionnaires suspendus (interdicted officers). Entre janvier 2020 et juin 2025, un montant de Rs 409,4 millions a été versé en salaires à ces agents, malgré leur mise à l'écart. Le nombre de fonctionnaires concernés a fortement augmenté, passant de 154 en 2020 à 285 en juin 2025, impliqués dans un total de 430 infractions.

L'audit souligne que ces procédures disciplinaires sont longues et inefficaces, entraînant des dépenses importantes sans résolution rapide des cas. À fin juin 2025, seuls 10 fonctionnaires étaient suspendus sans salaire, illustrant un manque de rigueur dans l'application des mesures disciplinaires.

Ces dysfonctionnements s'expliquent par des failles dans la gestion des ressources humaines. Le ministère ne dispose pas d'un contrôle direct sur les décisions d'interdiction, celles-ci relevant des responsables des différents départements, ce qui complique la coordination et le suivi des dossiers.

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